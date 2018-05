Um die Nachfolge der personell ermüdeten AC/DC wird seit Jahren gerangelt: Aus dem Mutterland Australien gelten Airbourne als Anwärter dafür, neuerdings machen The Lazys auf sich aufmerksam. Obwohl die Band aus Sydney gerade nach Kanada umgezogen ist. Am Donnerstag kann man in Berlin überprüfen, ob es Zeit für die Wachablösung ist.