Manchmal muss man in die Ferne schweifen. Um das Staunen zu erlernen. Für einen Wechsel der Perspektiven. Mit einer Reise hinter den Polarkreis. Nach Abisko in Schweden. Zum Polarlicht. Ein Schauspiel am Nachthimmel, das niemand je wieder aus dem Kopf geht. Bei klirrendem Frost wird der Blick ganz klar. Ein besonderer Ort – den eine Formation aus der Berliner Musikszene sogar zum Namen erkor: Abisko Lights.

Aurora borealis wie man es sich nicht schöner wünschen kann. Quelle: Visit Sweden

Fünf Musiker. Fünf Charaktere. Fünf Erzählweisen. Fünf – die Zahl der Sinne. Doch bleiben wir beim Hören. Ja, wir haben hier mit Dirk Flatau, Benjamin Wellenbeck und Thomas Kolarczyk das typische Jazz-Trio. Piano, Schlagzeug und Doppelbass. Alles geklärt? Mitnichten. Denn während der eine seine klassische Ausbildung einbringt, hat sich der andere zwischen Experimental-Rock, Weltmusik und eben Jazz ausgetobt und der dritte sich in eigenen und anderen Bands verwirklicht. Sodann bringen Tabea Schenk am Cello und Hannes Daerr auf der Bassklarinette und am Glockenspiel ihre Auffassungen ins Spiel. Was den Fünfer zu etwas besonderem macht.

Mehr davon Längst war Oscar Peterson eine Legende, als der Pianist aus Kanada in seiner spätesten Phase seines Schaffens den Schlagzeuger Alvin Queen in sein Quartett holte. Peterson, der binnen seiner 65 Jahre währenden Karriere mit einer schier endlosen Reihe von Jazz-Giganten spielte, darunter Lester Young, Charlie Parker, Count Basie, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Der Drummer Alwin Queen war im Modern Jazz nicht weniger gefragt – von Horace Silver über George Benson bis hin zur Top-Vokalistin Dee Dee Bridgewater. Queen bestritt auch die beiden letzten Konzerte von Peterson in Deutschland. Die erlebte künstlerische Prägung ließ sich nicht abstreifen. Auf seiner Trio-Platte lässt Queen Stücke aus dem umfänglichen Repertoire seines Freundes Peterson aufleben. In der essenziell klassischen Besetzung, mit Zier Romme am Piano und Ida Hvid am Bass. Eine gewitzte, unverkrampfte, vitale, anspielungsreiche wie beseelt schwingende Erinnerungsarbeit. Alvin Queen Trio: OP. A Tribute To Oscar Peterson. Stunt Records.

Erst als ihre Stücke durch lange Live-Erprobung sozusagen verinnerlicht waren, begaben sich alle für die Aufnahmen von „Point Of View“ ins Studio. Fünf Musiker, deren Ausdrucksmöglichkeiten sich potenzieren. Die aufeinander hören. Nach Melodien suchen, sich Raum geben und behutsam ergänzen – bis zum nächsten Impuls. Gleich von wem er ausgeht. Ein stetiger Erzählfluss. Vom hohen Norden in anderen Gegenden. Bei Abisko Lights dürfen die Gedanken auf die Reise gehen. Wenn Jazz für das Spiel der Möglichkeiten steht, für eine elegante wie anregende Kommunikation, dann machen Abisko Lights halt Jazz. Aber das ist nur ein Wort.

Das Konzert: Abisko Lights spielen am Mittwoch, dem 6. März, um 21 Uhr im Schlot in Berlin-Mitte.

Von Ralf Thürsam