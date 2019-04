München

Der britische Popstar Elton John (72, „Candle in the Wind“) veröffentlicht im Herbst seine Memoiren.

„Ich. Die Autobiografie“ heißt das Werk, das vom bewegten Leben der Musik-Ikone erzählt. Darin berichte der Künstler von seinen Anfängen als Musikstudent, den Höhepunkten seiner Karriere und seinen Freundschaften zu anderen Ikonen wie Queen-Star Freddie Mercury und Prinzessin Diana, teilte der Heyne Verlag am Freitag in München mit, bei dem das Buch am 15. Oktober auf Deutsch erscheint.

Auf den fast 800 Seiten gehe aber auch um seine Fehler und die jahrelange Drogensucht. Der Star blicke schonungslos offen auf ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte zurück. Laut Verlag ist es die erste Autobiografie des Musikers.

Von RND/dpa