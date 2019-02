Potsdam

So oft wie möglich verbringt Pascal Vaque das Wochenende in der Natur und geht mit seiner Kamera auf die Pirsch. Dabei ist dem 26-Jährigen aus Brandenburg an der Havel auch das diesjährige Siegerfoto beim MAZ-Leserfotowettbewerb „Augenblicke 2018“ geglückt. Es erzählt von tierischer Liebe und zeigt, wie sich ein Fuchswelpe an die Mutter schmiegt. „Ich habe den Fuchsbau durch Zufall entdeckt“, erzählt er im Gespräch mit MAZ-Vize-Chef Henry Lohmar bei der Siegerehrung am Sonnabend im voll besetzten Saal des Potsdamer UCI Kinos. Auf allen Vieren habe er sich auf die Lauer gelegt und die Welpen beim Spielen beobachtet. „Eines Tages lag ich reglos auf dem Boden und die beiden Füchse kamen plötzlich auf mich zu. Das war der perfekte Moment“, so der Zeitsoldat, der übrigens auch sehr gerne Wildschweine ablichtet.

Abstimmung so demokratisch wie nie zuvor

In diesem Jahr haben 935 Hobbyfotografen aus Brandenburg ihre schönsten Fotos ins Rennen geschickt. Aus den 2885 Bildern wählte ein Kuratoren-Team zehn Fotos in die „Top 10“, die schließlich zum ersten Mal im Online-Voting von MAZ-LeserInnen bewertet wurden. „So demokratisch wurde noch nie über den Sieger abgestimmt“, freut sich Henry Lohmar.

Ausführlich und leidenschaftlich berichteten die MAZ-Hobbyfotografen, wie ihre Bildern entstanden sind. Stephan Dietze aus Wittenberge fing den Sonnenuntergang über der Elbe mit einer Drohne ein. „Meine Drohne, auf der die Kamera befestigt ist, ist mit meinem IPad verbunden. Und ich sehe alles in Echtzeit, was die Drohne oben aufnimmt“, erzählt er. Dass er neuerdings für seine Drohne ein KFZ-Kennzeichen braucht, sorgte für große Lacher im Publikum.

Zur Galerie Hunderte Bilder sind beim Leser-Fotowettbewerb in der Redaktion eingegangen, zehn haben es in die finale Abstimmung geschafft. Das Ranking haben die Leser in einer Online-Abstimmung bestimmt.

Für ein besonderes Foto ist aber gar nicht immer große Technik nötig. Das hat Steffi Neumann aus Nuthetal vorgemacht. Sie hat ganz spontan ihre beiden Kinder auf dem Weg ins Potsdamer Thalia-Kino fotografiert. „Die beiden liefen vor mir her und nahmen sich an die Hand. Das war so ein inniger Moment, da habe ich die beiden mit dem Handy fotografiert,“ sagt sie. Einen poetischen Moment hat auch Karen Henning auf ihrem Foto „Am Strand“ für die Ewigkeit gebannt. Die Hobbyfotografin aus Neuruppin verbrachte mit ihrer vierjährigen Enkelin Urlaubstage am Nordseestrand. „Es war recht frisch, meine Enkelin suchte Federn von Möwen und hielt dann kurz inne“. Karen Henning drückte spontan in diesem Augenblick mit ihrer Spiegelreflex-Kamera ab.

Sich etwas trauen und ausprobieren

Das ist ganz nach dem Geschmack der Potsdamer Fotografin Yasmina Aust. Immer wieder die Gelegenheiten und die Möglichkeiten nutzen, auch wenn es mal daneben geht, animierte sie die versammelten Hobbyfotografen. „Traut euch, probiert es aus!“, so die Profi-Fotografin. „Ich bin leidenschaftliche Fotografin, aber mit der Technik haperte es zunächst. Ich habe so lange mit Blenden und Belichtungszeit probiert, bis ich es verstanden habe,“ so die Potsdamerin, die ihr Hobby zu ihrem Beruf gemacht hat.

Zur Galerie Ein volles Kino. eine riesige Leinwand, das war der richtige Rahmen für die besten Fotos der MAZ-Leser.

Einem ganz besonderen Hobby geht Mike Rosenkranz seit 2016 nach. Er hat ein Faible für Miniaturfotografie. Sein Foto zeigt Figuren einer Modelleisenbahn, die versuchen, eine Nuss zu knacken. „Ich bin wohl der einzige Modelleisenbahner, der keine Bahn hat – aber 1000 Figuren“, grinst der Potsdamer und zaubert sogleich mehrere davon aus seiner Hemdtasche.

Originell auch das Foto von Johannes Rüsike, der den Jugendpreis gewann. Der Potsdamer machte sich auf in die Nähe von Saarmund, um den Blutmond zu fotografieren. „Mir kam dann spontan die Idee zu einer Langzeitbelichtung“, sagt der 18-Jährige. Mit dem Handy malte er den Schriftzug „Moon“ in die Luft.

Möwen beliebtes Motiv

Zwei Fotos, in denen Möwen eine besondere Rolle spielen haben es auch in die Top 10 geschafft: Anke Kneifel hat schon alle Tiere, die es in Deutschland gibt, vor der Kamera gehabt. Im Oktober 2018 begleitete sie in einem Beiboot zwei Fischer bei der Arbeit. Möwen umkreisten das Boot und der Neuruppinerin gelang ein sehr stimmungsvolles, zeitlos schönes Bild – in schwarz-weiß. Wilfried Dötzel aus Blankenfelde-Mahlow glückte ein besonderer Schnappschuss: Zwei Möwen im exakten Synchronflug. „Eine Frau mit Kinderwagen hat am Rangsdorfer See Brotkrumen in die Luft geworfen. Das war die Gelegenheit“, erzählt der Rentner, der sich sehr darüber freut, wenn sein Leserfoto in der MAZ abgedruckt wird.

Foto nach den Waldbränden

Mit gemischten Gefühle sieht man das ausgezeichnete, starke Foto, das Ramona Gardosch nach den Waldbränden in Potsdam-Mittelmark im vergangenen Herbst machte. „Ich bin mit Foto-Freunden aus Borkwalde nach Treuenbrietzen gefahren. Die Sonne schien und es war schwer, die Traurigkeit einzufangen.“ Sie habe das Bild erst im Dezember zur MAZ geschickt und war überrascht, das es in die Top 10 aufgenommen wurde.

„Das Bild hat eine Geschichte, deshalb haben wir es auch ausgesucht“, erklärt Bettina Jahnke. Die Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters war Mitglied im Kuratoren-Team und hat selbst sehr viel mit Fotografie zu tun. „Bei einer Theaterprobe entstehen 100 bis 200 Fotos, etwa zehn davon suchen wir aus. Das fällt uns schon sehr schwer. Am Ende müssen wir uns für das eine Bild entscheiden, das wir in unser Foyer hängen.“ Das Foto soll eine Initialzündung sein, Zuschauer anlocken, neugierig machen und alles ausdrücken, was das Stück ausmacht. Bettina Jahnke fotografiert da lieber zu Hause ihren Jagdhund. „Ich mache am liebsten Handy-Schnappschüsse,“ so die HOT-Chefin.

Neue Chance: „Augenblicke 2019“

Dass man es mit Handy-Fotos auch weit bringen kann, haben die MAZ-Leser mit ihren eingesandten Bildern vorgemacht. Am Ende rief MAZ-Vize Henry Lohmar die Gäste dazu auf, die Sonne zu nutzen, nach draußen zu strömen und Fotos zu machen. Für die „Augenblicke 2019“.

28 Jahre MAZ-Leserfotowettbewerb Seit 1991 veranstaltet die Märkische Allgemeine jedes Jahr einen Wettbewerb um die schönsten Leserfotos. „Die Augenblicke 2018“ waren die 28. Auflage. Teilnehmen dürfen alle Hobbyfotografen mit einem Wohnsitz im Land Brandenburg. Auswärtige Teilnehmer sind ebenfalls zugelassen, sie müssen aber ihr Motiv in Brandenburg gefunden haben. Zum ersten Mal haben die MAZ-Leser online über das schönste Foto abgestimmt. Zuvor hat ein Kuratoren-Team aus 2885 eingesandten Fotos die 30 Top-Bilder und fünf Fotos für den Jugendpreis ausgewählt. Diese Fotos wurden im großen Format ausgedruckt und sind noch bis zum 2. März in den Bahnhofspassagen Potsdam zu sehen. Unterstützt wurde der diesjährige Wettbewerb von der Biosphäre Potsdam, Land Brandenburg Lotto GmbH, den Bahnhofspassagen sowie der Panoramica Touristik International Gmbh. Der 29. Wettbewerb wird im Sommer 2019 ausgeschrieben und im Internet sowie in der gedruckten MAZ angekündigt.

Von Claudia Palma