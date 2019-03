Potsdam

Mach mal langsam! Sonst kommen wir nicht auf den Punkt, Baby! Keine Frage, in diesem hektisch aufgeheizten Funk-Stück sind die sexuellen Schwingungen sofort präsent. Ural Thomas & The Pain haben diese alte Masche voll drauf, die wir noch von James Brown kennen. Mit dem Gottvater des Soul stand Thomas bereits in den Sechzigern auf der Bühne.

Mehr davon Trommel-Feuer: Es breitet sich rasend schnell aus. Erfasst den ganzen Körper. Chochemea Gastelum baut auf seiner Platte eine wunderbar schmissige, fintenreiche und höchst variable Perkussionsmaschine auf. Einmal angeworfen, beginnt die Reise in den Jazz und – wichtiger noch – zu den Rhythmen. Wer an Afrika und Lateinamerika denkt, der liegt nicht falsch. Doch Cochemea lässt in seinen Stücken ein ganzes Geflecht von Beziehungen poly-rhythmischer Natur aufscheinen. Seine Reise zu den Wurzeln führt ihn überdies zu den Native Americans. Stammt dieser vermögende Saxofonist, der die Soul-Diva Sharon Jones, Paul Simon oder The Roots unterstützte, doch von Yaqui und Mescalero-Apachen ab. Ein rauschhaftes Hörerlebnis. Cochemea: All My Relations. Daptone Records/Good To Go.

Doch seine musikalische Karriere machte so manchen Bogen. Lange kümmerte sich der famose Sänger, der sich im Rhythm‘n’Blues in seiner klassischen Form nicht weniger agil bewegt wie in den cool und innig vorgetragenen Balladen, um die nächsten Generationen, die Musik dieser Ausrichtung machten. Indem er regelmäßig Jam-Sessions veranstaltete. Der Soul-DJ Scott Magee packte Thomas, der aus Louisiana stammt, schließlich bei seiner Ehre. Fast 80 Jahre alt, nahm Ural sein Debüt „The Right Time“ auf. Ein großartiger Ausbruch der Leidenschaft.

Das Konzert: Ural Thomas & The Pain spielen am Donnerstag, dem 21. März, um 21 Uhr im Privatclub in Berlin-Kreuzberg.

Von Ralf Thürsam