Patrice, Nora Jones oder Curtis Harding – nicht die schlechteste Gesellschaft für die Bühne. Von diesen Künstlern nimmt man gern das eine oder andere für die eigene Karriere auf. Wie es Tiwayo gewiss tat. Zwar ist der junge Sänger, der schon früh den Spitznamen „The Young Old“ (TWO) erhielt, in einem Pariser Vorort aufgewachsen, viel eher würde man es ihm aber auch abnehmen, wenn er sagte, in New Orleans oder anderswo im Süden der Vereinigten Staaten aufgewachsen zu sein. Denn in kratzigen Charme seiner angerauten Stimme steckt ganz viel Soul, Und wohl ein wenige das unstete Leben eines Herumtreibers.

Mehr davon Wohl ein wenig mehr als andere seiner Altersgenossen scheint Nick Waterhouse aus der Zeit gefallen. Der Kalifornier fühlt sich eindeutig in anderen Jahrzehnten wohl. Was tatsächlich jede seiner Platten unter Beweis stellt. Selbstverständlich auch die jüngste, die der gerade mal 33 Jahre alte Künstler aus Los Angeles nur nach sich benannte. Die klingt nach allem, nur nicht nach 2019. Vor allem analog. Und unerhört entschieden nach seinen stilistischen Vorlieben für Sixties-Beat, Rhythm’n’Blues und Soul. Waterhouse spielt am Mittwoch, dem 27. März, um 20 Uhr im Columbia-Theater in Berlin-Tempelhof. Nick Waterhouse: Nick Waterhouse. Innovative Leisure/Rough Trade.

Kaum zu glauben ist allerdings, dass Tiwayo mit „The Gypsy Soul Of“ sein Debütalbum vorlegt. Ihm schwebte dafür ein überschaubarer, aber wuchtiger Sound aus Drums und Bass vor. Immer ein wenig in der Nähe zum Hip-Hop. Dazu mal die akustische Gitarre, das eine oder andere Blues-Lick, Bläser, eine sämige Orgel und einige Background-Sängerinnen.

Noch weniger nimmt man dem Sänger ab, dass er anfänglich etwas Manschetten hatte, sich Dan Auerbach – bekannt von The Black Keys – im Studio anzuvertrauen. Vorgelegt hat Tiwayo schließlich eine unfassbar bewegende, überwältigende, komplett wirkende erste Platte, die Nummern im Up-Tempo-Soul genauso strahlen lässt wie Reggae, Blues und Gospel. Könnte gut sein, dass man ihm bald größere Säle öffnet.

Flöte und funky? Passen bei der Stone Foundation aus den Midlands gut zusammen. Quelle: Jordan Curtis Hughes

1982 räumten The Jam mit ihrem Lied „Town Called Malice“ ab, später für eine Schlüsselszene im Film „ Billy Elliot“ verwandt. Ihr Anführer Paul Weller hörte auch später nicht auf, Northern Soul zu spielen, sich dem Jazz zuzuwenden – und als Gast mit der Stone Foundation ein Feuerwerk auf der Bühne abzubrennen. Sein Black Barn Studio öffnete Weller den Jungs aus den Midlands um Sänger und Gitarrist Neil Jones außerdem für die Aufnahmen ihrer jüngsten Platte „Everybody, Anyone“. Die wurde vorzüglich, denn die Band hat den Bogen raus. Elegant im Gesamtbild, recht funky, bestimmter als zuvor und soulig, wenn nötig. Die Bläser stets auf den Punkt samt pumpendem Bass und treibendem Schlagzeug.

Die Konzerte: Tiwayo tritt am Dienstag, dem 26. März, um 20 Uhr im Privatclub in Berlin-Kreuzberg auf. Die Stone Foundation ist dort am Sonntag, dem 31. März, um 21 Uhr zu Gast.

Von Ralf Thürsam