Die sind nicht kaputtzukriegen: Monster Magnet. Selbst im 30 Jahr ihres Bestehens nicht. Was wohl auch daran liegen könnte, dass die Band um Sänger Dave Wyndorf immer noch nach Herzenslust genau jenen Radau veranstaltet, den sie am meisten mag. In Berlin krachen Gitarren und Verstärker am Donnerstagabend.