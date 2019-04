Potsdam

Bei The Dead South weiß man, was man kriegt: Bei ihnen heißt es dann: Lass mal das Marmeladenglas mit dem Moonshiner rumgehen! Dem Schwarzgebrannten kann mancher nicht widerstehen. Roh, ungebärdig und wild wird dann so mancher Tanz, hat man erst mal ordentlich einen sitzen. Nicht läuft es mit den Songs von The Dead South. Sie machen dem Bluegrass richtig Beine. Die ungezähmten, bärtigen Jungs kommen aus der mittelkanadischen Provinz Saskatchewan. Die Berliner haben sie längst ins Herz geschlossen.

Matthew Logan Vasquez ist nach Norwegen umgezogen. Quelle: Promo

In ein Mädchen aus dem Norden hatte sich Matthew Logan Vasquez, der Frontmann von Delta Spirit, verguckt. Als seine Frau nach Norwegen geht, um ihren an Alzheimer erkrankten Vater zu pflegen, und den gemeinsamen kleinen Sohn mitnimmt, fällt der Musiker in ein tiefes Loch. Er bleibt allein zurück, sehnt sich fortwährend nach der Familien und siedelt schließlich selbst über. „Light’n Up“, Vasquez‘ drittes Album, beschreibt eine ganz konkrete Lebensphase. Ein Künstler voller Zweifel und Ungewissheit. Zwischen schlicht gezupftem Folk, Mid-Tempo-Rockern und dem innigen von Streichern verzierten abschließenden Stück „ Oslo“. Vasquez scheint angekommen. Die Hoffnung kehrt zurück wie ein Sonnenaufgang.

Jongliert höchst geschickt mit Genres und seinen Begleitern: Ben Barritt. Quelle: Promo

Daran lässt Ben Barritt keinen Zweifel. „Live zu spielen ist immer etwas Besonderes“, sagt der Songwriter mit den hellwachen, nicht selten nachdenklichen Stücken. Vor mehr als fünf Jahren hat der Londoner seinen festen Wohnsitz nach Berlin verlegt, weil die Stadt ihm genügend Luft zum Atmen lässt. Was durchaus als künstlerische Ansage für sein aktuelles Album „Everybody’s Welcome“ verstanden werden darf.

Mehr davon Vergesst mir die alten Helden nicht! So einen wie Guy Clarke beispielsweise. Den von ihm verehrten Songwriter aus Texas, der vor drei Jahren nach einer Krebserkrankung starb, traf der blutjunge Country-Rocker Steve Earle in den Siebzigern. Am Billardtisch sagte Clarke, dass ihm der Hut von Earle gefiel. Immerhin. Bald spielte Early Bass in der Band von Clarke. Das Leben beutelte beide. Doch beide blieben sich zeitlebens nicht nur über die Musik verbunden. Diese Seelen-Bindung ist „ Guy“, dem jüngsten Album, deutlich anzumerken. Zwar zeigt sich in den 16 Cover-Versionen der gebotene Respekt, dennoch gelingt Earle mit den Dukes und seinen Gästen eine ganz besondere Aneignung des Materials von seinem einstigen Mentor. Bewunderungswürdig. Steve Earle & The Dukes: Guy. New West Records/Pias/Rough Trade.

Denn Barritt, der sanft singt und Gitarre spielt, schmiegt sich nie zu sehr oder allzu lange an ein Genre. Seine famosen Begleiter dürfen sich auszeichnen. Er setzt sich höchst kultiviert zwischen die Stühle. Jazz und Pop bilden nicht die schlechteste Allianz. Barritt ist spielfreudig, offen und wandelbar.

Die Konzerte: The Death South und Matthew Logan Vasquez treten am Dienstag, dem 16. April, um, 20 Uhr im Astra in Berlin-Friedrichshain auf. Ben Barritt spielt am Sonntag, dem 14. April, um 19 Uhr in der Kantine am Berghain in Friedrichshain.

Von Ralf Thürsam