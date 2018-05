Gerade aus der Garage ausgerissen? Höchstens, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Naked Giants auch ohne Mühe die schmutzig herunter gedroschenen Sounds der Sixties mühelos überwinden und locker in andere Klangwelten einsteigen. Wie es das Trio aus Seattle auf seinem Debütalbum „Sluff“ immer wieder mit Schmackes vormacht. Von Kinks-Riffs zum schönst schmirgelnden Punk samt brutzelnden Verstärkern. Dann geht es weiter zu akustisch grundierten Phasen, in denen Hippies glücklich über Wiesen hüpfen, oder hin zu Anleihen an Strukturen des Progressive Rock. Orgiastischer Lärm, wenn nötig. Lange irgendwie auch vom Blues getränkte Soli, falls möglich. Und an der Seite der abgedrehten Car Seat Headrest. Die Naked Giants spielen am Donnerstag, dem 31. Mai, um 21 Uhr im Festsaal in Berlin-Kreuzberg.

Jedenfalls ist die Aufmerksamkeit geweckt, wenn Ruben Romano wieder zuschlägt. Mit The Freeks zum vierten Mal. Romano, der Legenden des Stoner Rock wie Fu Manchu und die – wiedererstandenen – Nebula mitbegründete, streift nun durch eine Welt, die an sich selbst irre zu werden scheint. Schräges Esoterik-Denken schwurbelt außerdem durch die Text der Band aus Los Angeles. Die lärmt, fiept, donnert, surft, raunt und hebt ab ins All. Damit sich die Jungs in dieser ver-rückten Welt überhaupt zurechtfinden, kommen ein paar Freunde vorbei. Wie Glenn Slater, der Tastenmann der Walkabouts. The Freeks treten am 6. Juni, um 20 Uhr im Toast Hawaii in Berlin-Prenzlauer Berg auf.

The Freeks: Crazy World. Heavy Psych/Cargo.