Tiwayo heißt dieser junge Franzose. TWO, was so viel wie The Young Old bedeutet. Dem viel gereisten Soul-Man mit der ungewöhnlichen Stimme nimmt man sofort ab, das er aus dem Süden der Vereinigten Staaten stammen könnte. Die Stone Foundation aus Großbritannien ist dem Soul ebenfalls verbunden – und ihrem Förderer Paul Weller.