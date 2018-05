Wendungsreich, verwinkelt und doch melodieverliebt geben sich Spock’s Beard auf ihrem 13. Opus. Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen, so ist zu hören, haben die Progressive-Rocker aus den USA weitgehend – es gibt schon hier und da etwas leichtgewichtigen Erwachsenen-Rock - schadlos überstanden. Zudem: Gründungsmitglied und Zeugschläger Nick D’Virgilio ist wieder dabei. Sodann spendiert die Truppe, die zu den Spitzenkräften des Genres zählt, noch vier Extras – Material der Aufnahmesession. So bleibt genug neuer Stoff zum Genießen.

Spock’s Beard: Noise Floor. InsideOut Music.

Dem Doom und Bombast haben The Sword schon seit einiger Zeit abgeschworen. Diese Etappe des Schaffens ist also erledigt. Nicht beendet ist dafür die Erkundung des Classic Rock, die den Vierer tiefer und tiefer in die Siebziger Jahre eindringen lässt. Voodoo-Drums, Gitarren zwischen Südstaaten-Flair und Ausflug zum Saturn, berauschend schwebende Tastenarbeit inklusive. Was ist eigentlich gegen ehrliche stampfende Songs mit viel Fuzz einwenden? Nix, oder?

The Sword: Used Future. Spinefarm/Universal.