Rockmusiker Udo Lindenberg ist Special Guest beim nächsten ESC-Vorentscheid in Berlin. Auch die Band Revolverheld und Musiker Michael Schulte, der für Deutschland den vierten Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) im vergangenen Jahr belegte, treten im Showteil des Wettbewerbs am 22. Februar auf, wie der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Sieben Kandidaten wollen zum ESC-Finale nach Israel

Um das Ticket für das Finale am 18. Mai in Israel konkurrieren in der Sendung diese sieben Kandidaten: Sisters, Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda. Moderiert wird die Show, die das Erste diesmal nicht an einem Donnerstag, sondern am Freitagabend um 20.15 Uhr überträgt, von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis, Peter Urban kommentiert.

Von RND/dpa