Von Anfang an haben die 17 Hippies musikalische Einflüsse aus allen Ecken der Welt geschmeidig und geschickt für sich nutzbar gemacht. Das Touren rund um den Globus brachte einen tollen Groove in die Songs. Die vielköpfige Truppe aus Berlin stellte an zwei Abenden ihr neues Album „Kirschenzeit“ im Kesselhaus vor.