RBB-Ausstellung im Landtag - Zwei plaudernde Trabifahrer am Bötzsee

Eine menschenleere Dorfstraße in der Uckermark, die Szenerie 1939 vorm Berliner Schloss: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg zeigt im Landtag in Potsdam 121 märkische Landschaften und Berliner Stadtansichten von 86 ost- und westdeutschen Künstlern aus seiner Sammlung. Darunter auch Harald Metzkes’ „Badestelle am Bötzsee“ mit zwei plaudernden Trabifahrern.