In eineinhalb Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft, und Anne Will legte sich Sonntagabend das Leder auf den Punkt. Unter anderem will sie von Ex-Nationalspieler Arne Friedrich wissen: „Putins WM – Die Welt zu Gast bei Ex-Freunden?“. Stoiber nimmt die Korea-Staaten zu Olympia als Vorbild und setzt auf Gespräche. Es zeige, was Sport kann.