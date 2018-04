RTL-Kuppelshow - Das sind die Kandidaten von „Bachelor in Paradise“

Bisher hatten sie kein Glück in der Liebe – zumindest nicht dabei, selbige im Fernsehen zu finden. Doch weil die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, versuchen es 14 bisher glücklose Teilnehmer der RTL-Sendungen „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ erneut.

Am 9. Mai startet um 20.15 Uhr die neue Kuppelshow „Bachelor in Paradise“. Auf Koh Samui in Thailand lernen sich Kandidaten früherer Staffeln demnach sechs Wochen lang bei Dates kennen – und möglicherweise auch lieben. Wer sich noch mal traut, sehen Sie in unserer Bildergalerie:

Zur Galerie Oliver Sanne (31) ist der Bacherlor von 2015 - trotz großer Auswahl an schönen Frauen hat es bei dem Fitnessökonom mit der Liebe offenbar noch nicht geklappt.

Einen zweiten Anlauf nimmt unter anderem Johannes Haller vom Bodensee. Der Schwabe mit den Segelschuhen und den blondierten Haaren hatte von „Bachelorette“ Jessica Paszka im Finale keine Rose mehr bekommen. Auch Carina Spack aus der jüngsten „Bachelor“-Staffel will es noch einmal wissen.

Zwei von ihnen werden wohl nicht zusammenfinden: Neben Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne ist nämlich eine der Damen dabei, der er damals keine Rose mehr gab: Pamela Gil Marta. „Auf den Oli könnte ich im Paradies verzichten“, wird sie von RTL zitiert.

Zickenalarm ist wohl ohnehin programmiert: Auf die acht weiblichen Teilnehmerinnen warten nur sechs Männer. RTL beschreibt die Spielregeln der Show so: Die Singles leben in einem Ressort auf der Urlaubsinsel Koh Samui zusammen. Bei verschiedenen Dates sollen sie sich im Laufe der Zeit besser kennenlernen. Am Ende jeder Woche verteilen Männer und Frauen abwechselnd im Wochentakt ihre Rosen. Wer leer ausgeht, muss abreisen.

Von RND/iro/dpa