Lissabon

Die israelische Sängerin Netta hat mit ihrem Song „Toy“ den 63. Eurovision Song Contest in Lissabon gewonnen.

Zur Galerie Das Finale des Eurovision Song Contests 2018 ist in Lissabon über die Bühne gegangen. Die Bilder der 63. Ausgabe des Musikspektakels sehen Sie hier.

Deutschland hat es in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest auf einen sensationellen vierten Platz geschafft. Michael Schulte überzeugte mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone“.

Von RND/are