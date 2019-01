Berlin

Auch viele andere Stars kamen ins Berliner Velodrom, um dort zu singen. Darunter waren etwa Andreas Gabalier, Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Auch die Bands Santiano und Kelly Family traten in der Live-Sendung auf.

Zur Galerie Das Traumpaar des deutschen Schlagers gibt es nicht mehr: Helene Fischer und Florian Silbereisen gehen getrennte Wege. Zehn Jahre waren die beiden ein Paar. Wir zeigen Bilder aus dieser gemeinsamen Zeit.

Der Moment des Abends war aber ohne Frage der, als Silbereisen seine ehemalige Lebensgefährtin ankündigt. Es sei alles ok zwischen ihnen und sein „Lieblingssängerin" beibt Fischer sowieso. Dann gehört die Bühne ihr.

Nach dem Auftritt stehen die beide - beinah wie immer - Arm in Arm. „Die letzten Monate waren ein bisschen turbulent, aber mir geht es gut. Es ist schön hier zu sein, bei dir in dieser Show", sagt Fischer auf die Frage eines Fans. Silbereisen drückt es so aus: „Eigentlich wie immer, trotzdem ein bisschen anders." Die Emotionen kann er kaum verstecken.

Beide mit Tränen in den Augen bestätigen sie erneut: Wir sind Freunde und das wird sich niemals ändern.

Von RND