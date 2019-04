Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 15. bis zum 19. April 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Hinweis: Am Karfreitag, 19. April, und Ostermontag, 22. April, fällt „Alles was zählt“ aus.

Montag, 15.04.2019: Folge 3167

Jenny wird in ihrem Gefühl, das angespannte Verhältnis zwischen Richard und Niclas könne eine Gefahr für die Eisshow werden, immer weiter bestätigt.

Als ihnen eine saftige Mieterhöhung droht, muss Marian einen Weg finden, damit die Familie nicht umziehen muss.

Unterdessen kommt Paulines Abreise so plötzlich, dass es aussieht, als könne sie sich nicht mehr rechtzeitig von ihren Freunden verabschieden.

Paulines (Maike Johanna Reuter, l.) Abschied kommt für Vanessa (Julia Augustin) schneller als gedacht. Quelle: TVNOW / Willi Weber

Dienstag, 16.04.2019: Folge 3168

Isabelle will sich mit einem Freundschaftsdienst bei Finn revanchieren. Doch als sie dafür ihre üblichen Mittel einsetzt, geht ihr Plan schief.

Als Jenny den Grund des Streits zwischen Richard und Niclas erkennt, muss sie sich fragen, ob eine Zusammenarbeit mit Niclas überhaupt noch möglich ist.

Währenddessen löst Ingo Marians Wohnungsproblem und bringt sich dadurch allerdings selbst in eine heikle Lage.

Isabelle (Ania Niedieck) ist wider Willen getroffen, als Finn (Christopher Kohn) ihr die Ansage macht, sich aus seinem Leben herauszuhalten. Quelle: TVNOW / Willi Weber

Mittwoch, 17.04.2019: Folge 3169

Maximilian will nach den ganzen Ereignissen endlich ein bürgerliches Leben führen, doch das Schicksal scheint nicht auf seiner Seite zu sein.

Finn will nichts mehr mit Isabelle zu tun haben, doch dann wird sein Vorsatz auf die Probe gestellt.

Derweil hofft Jenny, Richard von ihren und Niclas’ Plänen überzeugen zu können. Als er stur bleibt, entscheidet sich Jenny, ihre Pläne auf eigene Faust umzusetzen.

Finn (Christopher Kohn) erkennt, dass Isabelle (Ania Niedieck) bekifft ist. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Donnerstag, 18.04.2019: Folge 3170

Isabelles Rausch währt nicht lange. Als Finn sie danach auffängt, offenbart sie ihm, was wirklich in ihr vorgeht.

Indessen wird Maximilian von der Polizei zur Zusammenarbeit gezwungen, doch er will Alexander nicht wieder enttäuschen.

Als Marie klar wird, was beim Casting auf sie zukommt, will sie sich fitspritzen lassen. Allerdings stößt sie mit dieser Entscheidung bei niemandem auf positive Resonanz.

Isabelle (Ania Niedieck) gesteht, wie viel ihr Finn (Christopher Kohn) bedeutet. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Freitag, 19.04.2019: Keine Folge

Am Karfreitag fällt „Alles was zählt“ aus. Folge 3171 wird am Dienstag, 23. April 2019, nachgeholt.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

