Los Cabos

Jetzt kann es beim Bachelor losgehen mit der Rosenjagd. Denn in der ersten Folge hat der Junggeselle Andrej Mangold alle Kandidatinnen brav begrüßt und begutachtet – und nun haben die Damen ihre Villa am Strand von Los Cabos in Mexiko bezogen, um den Bachelor in Einzel- und Gruppedates kennenzulernen. Oder wie gleich am Morgen nach dem Einzug: Per Videobotschaft. Am Ende der RTL-Kuppelshow soll der 31-jährige Hannoveraner Andrej Mangold seine Traumfrau gefunden haben.

Direkt in Folge 2 holt Mangold eine Auserwählte mit dem Helikopter ab, um mit ihr die Küsten Mexikos aus luftiger Höhe zu betrachten. Die anderen 19 Damen müssen zurückbleiben, und nutzen die Zeit, um fleißig zu spekulieren.

Da Andrej Mangold Basketball-Profi ist, testet er seine Kandidatinnen auf ihre Fitness. Isabell, Lara, Luisa, Cecilia, Jade und Claudia B. bei diesem gewöhnlich ungewöhnlichem Date ihre Muskeln spielen lassen, um den Bachelor zu beeindrucken. Im Anschluss an das Training haben Andrej und die sechs Damen Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Bei sehr Gesprächen erzählt Andrej Mangold erst einmal von früheren gescheiterten Beziehungen: „Es gab einen Vorfall, der mir die Augen geöffnet hat: Ich habe sie erwischt“.

Sieben weitere Kandidatinnen feiern am Folgetag mit dem Bachelor eine mexikanische Fiesta. Darunter auch Nadine, die er um ein Einzelgespräch bittet: „Wenn sich eine Frau rar macht, will man herausfinden, was dahintersteckt“, findet der Bachelor. Als er später auch Ernestine zur Seite nimmt, kommen Christina die Tränen, hätte sie doch selbst gerne die Gelegenheit, Andrej näher kennenzulernen. „Das ist schon niederschmetternd“, gesteht sie. Was zu Beginn des Tages noch niemand weiß: Eine Junggesellin wird den restlichen Abend allein mit dem Bachelor verbringen.

Ein kurioser Streit entbrennt in der Villa schon in der ersten Woche: Wer nimmt sich zu viele Handtücher? Lara amüsiert sich: „Da hast Du einen Typen und die streiten sich wegen fünf Handtüchern.“ Doch für Isabell scheint das Handtuch-Malheur sehr ernsthaft zu sein: „Wenn sie jetzt in mein Zimmer geht und da ein Handtuch holt, verklopp´ ich sie“.

Bei den Vorbereitungen für die zweite Nacht der Rosen lässt RTL plötzlich Nathalia (25) in der Bachelor-Villa auftauchen. Sie kündigt an, ab sofort auch um das Herz des Junggesellen buhlen zu wollen.

Ein weiterer Streit folgt bei einer Party am Abend. Steffi und Andrej tanzen zusammen – ein klassischer Annäherungsversuch in Sachen Dating –, doch Isabell würde die Sache gern demokratischer angehen und äußert ihr Unverständnis deutlich: „Ich dachte, es heißt der Bachelor sucht eine Frau und nicht der Bachelor sucht einen Bauern“. Vor der Rosenvergabe zeigt sich der Bachelor entschlossen: „Meine Entscheidungen sind sehr durchdacht. Wenn ich eine Entscheidung fälle, dann auch mit hundertprozentiger Überzeugung“. Aber hat er auch die Entscheidungen aller Frauen bedacht?

Von RND