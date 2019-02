Pasadena

US-Darsteller Bryan Cranston soll die Hauptrolle in einer neuen TV-Serie übernehmen. In der in New Orleans spielenden Produktion „Your Honor“ verkörpere er einen respektierten Richter, dessen Sohn in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt sei, teilte der US-Kabelsender Showtime am Donnerstag mit. Aus dieser Tragödie entspinne sich in der als Justizthriller angelegten Handlung dann ein „hochriskantes Spiel mit Lügen, Betrug und unmöglicher Entschlüsse.“

„Your Honor“ läuft zunächst über zehn Episoden

Als Exekutivproduzenten wurden das Ehepaar Robert und Michelle King gewonnen, das bereits die Anwaltsserie „The Good Fight“ realisierte. Auch Cranston ist als Produzent bei „Your Honor“ an Bord, die zehn Episoden sollen im Laufe des Jahres in New Orlean gedreht werden. Wann die Serie zu sehen ist, war zunächst unklar.

Cranston spielte in der gefeierten Fernsehserie „Breaking Bad“ den Chemielehrer Walter White, der sich nach einer Krebserkrankung zum rücksichtslosen Kriminellen wandelt. Die Serie soll nun auch als Spielfilm neu umgesetzt werden. Aktuell ist der 62-jährige Schauspieler auf dem Broadway in „Network“ zu sehen, eine Adaption des Films aus dem Jahr 1976.

Von ap/RND