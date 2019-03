Los Angeles

In „Captain Marvel“ trumpft Oscar-Preisträgerin Brie Larson (29, „Raum“) derzeit als weibliche Superheldin auf. Doch die Kalifornierin hat schon das nächste Projekt zugesagt, wie die Branchenportale „Variety“ und „ Hollywood Reporter“ am Mittwoch berichteten.

Als Hauptdarstellerin und Produzentin will Larson in einer TV-Dramaserie für Apple über das Leben einer CIA-Undercover-Agentin mitwirken. Die noch titellose Serie beruht auf den Memoiren der US-Agentin Amaryllis Fox, die im Oktober erscheinen sollen.

Vor ihrem Oscar-Gewinn für „Raum“ (2015) spielte Larson auch in TV-Serien wie „Raising Dad“ und „ Taras Welten“ mit. Zuletzt war sie in den Filmen „ Kong: Skull Island“ und „Schloss aus Glas“ zu sehen. In „Captain Marvel“ (Kinostart 7. März) spielt sie eine ehemalige Airforce-Pilotin, die plötzlich Superkräfte entwickelt.

Von RND/dpa