Die Deutschen sind wohl etwas nostalgisch und gleichzeitig wohl begnadete Science-Fiction-Fans. Denn die Serie „ Star Trek: Discovery“, deren zweite Staffel gerade bei Netflix angelaufen ist, haben sich die deutschen Zuschauer in der vergangenen Woche am allerliebsten angeschaut. Zu diesem Schluss kommt statista.de, die eine Studie über die beliebtesten Serien veröffentlicht hat. Die Deutschen mögen offensichtlich Krimi-Serien, Science-Fiction und Superhelden-Serien. Doch mit „Marvelous Mrs. Maisel“ ist auch eine Komödie unter den beliebtesten Serien.

Deutsche Netflix-Serie ist auf Platz 7

4,5 Millionen „Demand Expressions“ gab es für „ Star Trek: Discovery“. Demand Expression ist die Einheit, mit der statista.de die Popularität von Serien misst. Dieser Wert setze sich sowohl aus der medialen Auseinandersetzung, zum Beispiel in den Sozialen Medien, als auch aus dem tatsächlichen Konsum als Stream oder Download auseinander.

Auf dieser Grundlage basierend ist Platz 2 das Netflix-Original „ Narcos“ (4,16 Millionen Demand Expressions), die Serie „Titans“ aus dem DC-Universum folgt auf Platz 3 (4,05 Millionen Demand Expressions). Der Golden-Globe-Gewinner „The Marvelous Mrs. Maisel“ von Amazon liegt auf Platz 3 (3.63 Millionen Demand Expressions). Die Superhelden-Serie „Marvel’s The Punisher“ ist die fünftbeliebteste Streaming-Serie mit 3,35 Millionen Demand Expressions.

Dauerbrenner „ Stranger Things “

„Orange Is The New Black“ ist mit 3,01 Millionen Demand Expressions auf Platz 6. Die zweite deutsche Netflix-Produktion „Dogs of Berlin“, die durch ihr düsteres Berlin-Bild aufgefallen ist, rangiert auf Platz 7 mit 2,64 Millionen Demand Expressions. Das amerikanische Netflix-Original „You“, bei dem ein Stalker sich zunächst als perfekter Liebhaber präsentiert, ist in Sachen Beliebtheit auf Platz 8 gelandet.

Überraschend ist, dass sich auch die Serie „ Stranger Things“ unter den zehn beliebtesten Serien wiederfindet – schließlich wurde hier die zweite aktuelle Staffel im Oktober 2017 veröffentlicht. Eine dritte Staffel ist für den 4. Juli 2019 angesetzt worden. Und die Mystery-Serie ist damit auf Platz 9 gelandet. „Lemony Snicket’s A Series Of Unfortunate Events“, ebenfalls von Netflix“ wurde auf Platz 10 mit 2,19 Millionen Demand Expressions gewählt.

