Mexiko-Stadt

Die Vorfreude ist groß – die Aufregung aber auch: Am Mittwochabend startet bei RTL um 20.15 Uhr die neunte Staffel von „ Der Bachelor“ und die 20 Kandidatinnen treffen zum ersten Mal auf den Rosenkavalier Andrej Mangold.

Große Aufregung bei den Bachelor-Kandidatinnen

Sitzt die Frisur? Werde ich ihm gefallen? Was wollte ich nochmal sagen? – Fragen, die den Bachelor-Kandidatinnen kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Mangold durch den Kopf gehen. Zu zweit sitzen die Anwärterinnen in schwarzen Limousinen und werden vor die Bachelor-Villa in Mexiko gefahren. Stefanie Gebhardt malt sich indes schon mal ihre Zukunft mit dem Basketball-Profi und Unternehmer aus – „Später kann ich meinen Kindern dann sagen, den Papa habe ich beim ‚Bachelor’ kennengelernt“.

Nicht so locker nehmen das erste Treffen dagegen Christina Grass und Jasmin Iacazzo. Christina: „Ich glaube, ich muss gleich brechen.“

Ab dem 2. Januar werden wieder Rosen verteilt – vom neuen Bachelor Profi-Basketballer Andrej Mangold. Das sind die Kandidatinnen.

Der erste Eindruck zählt – das wissen auch die „Bachelor“-Kandidatinnen. Schon in der ersten Nacht könnte die Reise und damit die Chance auf die vermeintlich große Liebe vorbei sein.

„ Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen“

Die Neuheit beim „Bachelor“: Ab dem 2. Januar gibt es im Anschluss an jede Bachelor-Folge exklusiv bei TV-Now die neue Show „ Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen“ zu sehen. Hier tauscht sich Bachelor-Expertin Frauke Ludowig mit verschiedenen Gästen über die neuesten Geschehnisse rund um den Rosenkavalier Andrej Mangold und seine 20 Herzdamen aus.

„ Der Bachelor “ – das sind die Sendetermine der neunten Staffel:

09. Januar um 20.15 Uhr

16. Januar um 20.15 Uhr

23. Januar um 20. 15 Uhr

30. Januar um 20.15 Uhr

Alle Episoden von „ Der Bachelor“ gibt es bei TV Now.

Von RND