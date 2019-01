Köln

Jürgen von der Lippe (70, Bild) wird für sein TV-Schaffen in Shows wie „Geld oder Liebe“ und „Wat is?“ mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Der Moderator erhält am 31. Januar bei der Gala in Düsseldorf den Ehrenpreis.

„Mit der Auszeichnung würdigen die Stifter den Entertainer als einen Protagonisten der Fernsehgeschichte, der sein Publikum seit Jahrzehnten immer wieder überrascht und mitreißend unterhält“, so das Ständige Sekretariat des Fernsehpreises am Dienstag in Köln. Von der Lippes Karriere begann in den 70er Jahren in der Liedermacherszene bei der Gruppe Gebrüder Blattschuss.

Von RND/dpa