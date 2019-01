Berlin

Wer zieht 2019 ein ins Dschungelcamp? Wer darf Kakerlaken essen oder andere ekelige Prüfungen über sich ergehen lassen? Wer zofft sich mit den anderen Kandidaten? Und wer könnte am Ende stolzer Träger der Dschungelkrone von „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein?

RTL hat die Kandidaten der Show offiziell bekannt gegeben. Hier finden Sie die Teilnehmer zum Dschungelcamp 2019 im Überblick. Mehr zu den Stars finden Sie weiter unten. Doch die Gerüchteküche brodelte wie immer schon Wochen vorher. Um welchen Star im Vorfeld noch gerüchteweise spekuliert wurde, haben wir weiter unten in diesem Artikel für Sie aufgeführt.

Heute wird es spannend.... uiuiui.... ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles... Gepostet von Sonja Zietlow am Montag, 1. Oktober 2018

Diese Stars ziehen 2019 ins Dschungelcamp im Überblick

Bastian Yotta Protz-Millionär, „Adam sucht Eva“, „Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika“

Tommi Piper Sänger, Schauspieler, vor allem aber bekannt als Synchronsprecher und „ Alf“-Stimme

Chris Töpperwien „Currywurst König“ in der der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“

Domenico de Cicco Reality-TV-Kandidat („Bachelor in Paradise“, „Bachelorette“)

Evelyn Burdecki Reality-TV-Kandidatin („Bachelor in Paradise“, „ Promi Big Brother“, „Bachelor“)

Gisele Oppermann „ GNTM“-Heulsuse

Sibylle Rauch Schauspielerin und Erotik-Star („Eis am Stil“, Porno-Filme)

Doreen Dietel Schauspielerin (“Mädchen, Mädchen 2“, „Dahoam is Dahoam“)

Sandra Kiriasis Bob-Olympiasiegerin (Gold 2006 in Turin)

Felix van Deventer Schauspieler ( GZSZ)

Peter Orloff Schlagersänger

Leila Lowfire Busenwunder und Sexpertin

Dschungelcamp 2019: Die Teilnehmer im Einzelnen

Sexpertin Leila Lowfire

Die 25-Jährige macht zusammen mit Ines Anioli den Podcast „Besser als Sex“ und war gerade mit ihrer mehr oder minder erfolgreichen „Unfuckable“-Tour auf Deutschlands Bühnen unterwegs. Leila Lowfire ist allerdings nicht nur für ihre derben Sprüche bekannt. 2017 begleitete sie Till Lindemann zur Echo-Verleihung und heizte damit kräftig die Gerüchteküche um eine Beziehung zu dem Rammstein-Frontsänger an. Wie es um die Liaison steht, erfährt der geneigte RTL-Zuschauer vielleicht im Januar dann im Dschungelcamp.

„ GNTM “-Heulsuse Gisele Oppermann

Viele müssen jetzt ganz stark sein: Model Gisele Oppermann soll auch auf der Dschungel-Liste stehen. 2008 tränte sie sich bereits durch Heidi Klums „Germany’s next Topmodel“. Der Durchbruch erfolgte danach nicht. In die Schlagzeilen schaffte es die nah am Wasser gebaute Oppermann aber dennoch 2009. Wegen Fahren unter Alkoholeinfluss sowie fahrlässiger und gefährlicher Körperverletzung wurde sie zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zum heulen.

Alf-Synchronsprecher Tommi Piper

Er war der Vorabend-Star der 80er Jahre. Doch wird „ Alf“ auch den Dschungel erobern können?

Wir er bald am Lagerfeuer neben Sibylle Rauch sitzen? Synchronsprecher Thomas (Tommi) Piper soll einer der Dschungelcamp-Teilnehmer sein. Quelle: Stephan Jansen/dpa

„Gute Zeiten schlechte Zeiten“-Star Felix van Deventer

Der 22-Jährige könnte nicht nur das Dschungel-Küken, sondern mit seinen Pausbäckchen auch das Dschungel-Schnuckelchen werden. Seit vier Jahren spielt er in der RTL-Soap den „ Jonas Seefeld“ – und kennt sich somit mit einem Millionenpublikum bereits aus.

„Bachelorette“-Boy Domenico de Cicco

Den kennen Sie gar nicht? Dabei hat der 35-Jährige an gleich mehreren TV-Kuppelshows teilgenommen. Die „große Liebe“ fand er denn auch in „Bachelor in Paradise“ mit Evelyn Burdecki. Unglücklicherweise soll dann aber ein Kind von einer anderen Frau dazwischen gekommen sein und die große Liebe war auf einmal ganz klein. Aber jetzt kommt die Überraschung: seine Ex wird auch mit am Lagerfeuer sitzen.

Kuppelshow-Kandidatin Evelyn Burdecki

Die 30-Jährige war 2016 beim „Bachelor“ dabei und 2017 bei „ Promi Big Brother“, bevor sie bei „Bachelor in Paradise“ auf Domenico de Cicco traf. Jetzt wird die gebürtige Polin im Dschungelcamp vermutlich für gehörig Zündstoff sorgen.

Ex-Erotik-Star Sibylle Rauch

Sie hätte gerne schon 2013 beim Dschungelcamp mitgemacht, doch das habe damals ihre Gesundheit nicht zugelassen. Für das Dschungelcamp 2019 hat es dann doch geklappt. Ob sie wohl zur Dschungelkönigin gewählt wird? 1979 war Rauch Covergirl des deutschen „Playboy“.

Sibylle Rauch tanzt hier beim Wiener Opernball im Februar 2018 Quelle: imago/SKATA

Schlagersänger Peter Orloff

Er soll für Ex-Verkehrsminister Günther Krause ins Dschungelcamp gehen. Krause hatte seine geplante Dschungelcamp-Teilnahme abgesagt. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagte er, die Entscheidung habe gesundheitliche Gründe: „Ich hatte die Befürchtung, dass die Belastungen, die dort zu erwarten sind, mir Probleme bereiten könnten. Das hat sich nun bestätigt.“

Peter Orloff bis heute erfolgreichster selbst gesungener Titel „Ein Mädchen für immer“ erreichte 1971 Platz 16 in den deutschen Charts und erhielt eine goldene Schallplatte.

Noch trägt er die Fliege – bald könnten Insekten auf seinem Speiseplan stehen: Schlagersänger Peter Orloff Quelle: Sven Simon/picture alliance

Selfmade-Millionär Bastian Yotta

Reality-TV-Erfahrung hat der Selfmade-Millionär Bastian Yotta definitiv – 2017 wurde er mit Natalia Osada bei der Nackidei-Datingshow „Adam sucht Eva“ zum Siegerpärchen gewählt.

Wurst-König Chris Töpperwien

Auch die Teilnahme um Wurstkönig Chris Töpperwien ist bestätigt.

Kandidaten Gerüchte 2019: Diese Stars standen im Verdacht ebenfalls ins Schungelcamp zu ziehen.

Ex-Verkehrsmininster Günther Krause

Der ehemalige CDU-Politiker soll laut der „Bild“-Zeitung bereits einen Vorvertrag, den sogenannten „Letter of Intent“, unterschrieben haben. Offiziell dementiert Krause, sagt gegenüber „Bild“: „Es gab eine Anfrage des Dschungelcamps an mich, aber ich ziehe nicht ein.“ Krause unterzeichnete 1990 als DDR-Verhandlungsführer den deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Für die BRD unterschrieb Wolfgang Schäuble. Nun aber hat er der Illustrierten „ Super Illu“ mitgeteilt, dass er sehr wohl ins Dschungelcamp einziehen wolle. Doch nach Klatsch und Tratsch soll ihm nicht sein: Er wolle das Format nutzen, um über die deutsche Einheit, die er als Verhandlungsführer der DDR immerhin mit realisiert hat, sprechen. Er sehe sich als „eine Art Co-Moderator“, wolle aber nicht den „abgehalfterten DDR-Promi“ geben.

Update: Krause geht nun doch nicht ins Dschungelcamp. Sein Arzt riet ihm ab soll. Die Belastungen seien zu groß.

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU), aufgenommen 2017 beim CDU-Landesparteitag in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern). Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Daniela Büchner

Nach dem Lungenkrebs-Tod von Jens Büchner soll dessen Frau Daniela laut der „Bild“-Zeitung ihre Dschungelcamp-Entscheidung getroffen haben. Sie werde an der RTL-Sendung teilnehmen – aber nicht 2019. RTL wolle Büchner entgegenkommen und ihre Teilnahme auf 2020 schieben. Für Büchner wird den Angaben zufolge Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis nach Australien fliegen.

Die Bob-Olympiasiegerin und Trainerin von Bobteam Jamaika, Sandra Kiriasis, steht im Zielbereich. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Doreen Dietel – bekannt aus „Dahoam is Dahoam“

Die Schauspielerin, bekannt aus „Dahoam is Dahoam“ im Bayrischen Rundfunk, soll laut dem Münchner Merkur auch das Ticket fürs Dschungelcamp gebucht haben. Doch auf Nachfrage der Zeitung lässt Dietel kein Kommentar verlauten. Pikant ist allerdings, dass ihr Café, „Dürnbecker“, das sie in Gmund am Tegernsee betreibt, im Januar drei Wochen Betriebsferien macht – genau die richtige Auszeit für einen Urlaub im Dschungelcamp.

Boris-Becker-Ex Lilly Becker

Laut „Closer“-Informationen hat RTL großes Interesse daran, dass die Noch-Ehefrau von Tennis-Legende Boris Becker in der Ekel-Show mitmacht. Ein Angebot soll sie bekommen haben. Und das nicht zum ersten Mal: Seit drei Jahren soll die Produktion versuchen, Lilly Becker für die beliebte Promi-Sendung zu erwärmen. Mit ihrem impulsiven Temperament würde sie auf jeden Fall für Unterhaltung zwischen Schlangen und Spinnen sorgen. Und Erfahrung mit etwas spezielleren TV-Formaten hat sie auch: 2017 war sie in der ProSieben-Spielshow „Global Gladiators“ dabei.

Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart

Thomas Häßler, Thorsten Legat und sogar Bundesliga-Torschützenkönig Ailton saßen schon am Lagerfeuer im Dschungel. So gab es Gerüchte, ob der Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart nachziehen würde. Mit einem Tweet sorgte er jedenfalls kurz für Aufsehen:

Allerdings befindet sich van der Vaart nicht in den von offiziel bekannt gegebenen Stars, die ins Dschungelcamp ziehen werden.

Komiker, Künstler und Ur-Ostfriese Otto Waalkes

Komiker und Künstler Otto Waalkes (70), jüngst stolzer Besitzer des Bundesverdienstkreuzes hatte sich selbst ins Spiel gebracht. Der „Hörzu“ sagte er bereits im Mai 2018: „Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen? Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden, denn man darf das Publikum des Dschungelcamps nicht unterschätzen. Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte!“ Offensichtlich ist RTL auf dieses Angebot nicht eingegangen.

Komiker Otto Waalkes bei der Frankfurter Buchmesse. Quelle: imago/Patrick Scheiber

Ex-Kicker Jürgen Wegmann

Auch der ehemalige Fußball-Profi Jürgen Wegmann äußerte sich selbst zum Dschungelcamp. Schließlich sagte er schon während seiner Spielerkarriere, dass er giftiger als die giftigste Schlange vor dem Tor sei. Der 52-Jährige sagte der „Sport Bild“, dass er darüber nachdenkt, ob er beim Dschungelamp mitmachen sollte. „Der Legat hat das ordentlich gemacht, der Immel hat sich zum Affen gemacht“, so Wegmann. Seine Karriere begann Wegmann bei Rot-Weiß Essen in den 1980er Jahren, bis er 1984 zu Borussia Dortmund wechselte, 1986 zu Schalke 04 und schließlich 1989 zu Bayern München. Insgesamt traf Wegmann während seiner Profi-Karriere in 203 Erstliga-Spielen 69 Mal das Tor.

Das Ex-Topmodel Klaudia Giez

Ein Promi, der ein „Ex“ in der Beschreibung hat, ist immer ein guter Kandidat fürs Dschungelcamp, so auch Klaudia „mit K“ Giez. Die Ex-Kandidatin aus Heidi Klums Show „ Germany’s Next Topmodel“ wurde bei Instagram von einem Fan gefragt, ob sie beim Dschungelcamp mitmacht. Die Antwort des Starlets? Ein grinsender Smiley.

Ilja Richter kritisierte das Dschungelcamp – und will nicht mitmachen

Der Schauspieler Ilja Richter (66) sieht Grenzen, was neues Terrain angeht. „Ins Fernseh-Dschungelcamp beispielsweise würde ich um des Neulands willen auf keinen Fall gehen“, sagte der frühere TV-Moderator dem „Senioren Ratgeber“. „Dort wird etwas gemacht, das mit schlechtem Geschmack und der beschmutzten Würde des Menschen zu tun hat.“

Das Dschungelcamp geht 2019 in die 13. Staffel. Seit 2004 reisen jährlich zehn bis zwölf Kandidaten für etwa zwei Wochen in den Dschungel nach Australien. Wie bei „Big Brother“ werden die Teilnehmer ständig durch TV-Kameras beobachtet.

Bei Dschungelprüfungen bewähren sich die Kandidaten für die nächste Runde. Moderiert wird „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Von RND