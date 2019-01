Köln

Sie hat Angst. Angst vor Schmetterlingen, vor einem Betttausch, vor den Prüfungen – eigentlich fürchtet Gisele Oppermann vor fast allen Herausforderungen im RTL-Dschungelcamp. Zahlreiche Tränen sind seit dem Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ am Freitag bereits geflossen. Das war irgendwie zu erwarten. Galt die ehemalige „ GNTM“-Kandidatin schon bei der Heidi-Klum-Show 2018 als Mimose.

Doch die mindestens zehn Heul-Attacken innerhalb der ersten drei Tage, könnten selbst dem Mantra schwingenden Millionär Bastian Yotta bald zu viel werden. Jüngst drohte Oppermann sogar – natürlich unter Tränen – mit Abbruch, wenn sie „jetzt noch die ganzen nächsten Prüfungen machen soll“. Dem Zuschauer stellt sich dabei immer mehr die Frage: Ist die wirklich so oder ist das nur Show?

Alles nur Masche, glaubt zumindest die zweitplatzierte Dschungelcamperin von 2013, Olivia Jones. „Sie wird nicht freiwillig rausgehen“, sagt die 49-Jährige in der RTL-Dschungelshow „Die Stunde danach“. Auch Giseles Begleiterin Anna kann sich vorstellen, dass das Model bei einer Dschungelprüfung noch mal eine komplett andere Seite von sich zeigt. Im Alltag sei sie nicht so, sagte sie in der „Intouch“.

Dagegen hält eine, die es wissen muss, wenn es um Oppermannschen Tränen-TV geht: Gina-Lisa-Lohfink war 2008 auch Kandidatin bei „ Germanys Next Topmodel“ und sagt in der „Bild“-Zeitung: „Sie ist echt. Die heult wirklich den ganzen Tag, das war damals auch so.“

Ob Masche oder Echtheitsgarantie – die spannende Frage ist doch eigentlich: Wie lange machen ihre Camp-Kollegen die Heul-Anfälle noch mit?

