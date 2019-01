Sydney

Noch eine Woche dauert es, bis wir wissen, wer der König oder die Königin des Dschungels wird, zumindest für dieses Jahr. Wenn es nach Instagram geht, steht der König des Dschungels schon fest:

Platz 1: Motivations-Coach und Muskelprotz Bastian Yottahat ein internationales Publikum auf seinem offiziellen Instagram-Account. 758.402 Menschen folgen ihm dort – und seinem Körper. Außerdem finden sich dort allerlei sexy Fotos von ihm und seiner Freundin Masha. Das ist die absolute Spitze der Dschungel-Stars – aber ob die Fans ihm seine Lästerattacke inklusive Schlampen-Beleidigung auf Gisele verzeihen?

Platz 2: Prinzessin wird demnach Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki mit 224.835 Follower. 361 Mal war die Blondine in ihrem Feed aktiv, vor allem gibt es Fotos von ihr am Strand und in sexy Posen. Auch ihrem Ex und Dschungel-Mitbewohner Domenico versetzt sie einen Seitenhieb. Ohne Kommentar postete sie im August ein Bild von Pinocchio mit langer Nase. Bei den Ex-Bewohnern liegt Evelyn übrigens ganz vorne.

Platz 3: Von Leila Lowfire war im Dschungel bisher noch nicht allzu viel zu sehen. Dabei hat sie eine große Fanbase und liegt im Ranking auf Platz 3. 188.941 Menschen folgen ihr auf Instagram. Sie zeigt sich vor allem in dunklen Klamotten – und meist auch mit viel Haut.

Platz 4: GZSZ-Jonas Felix van Deventer kommt auf 164.892 Follower. Allerdings ist der 22-jährige Schauspieler auch nicht sehr aktiv, in den vier Jahren, in denen er angemeldet ist, hat er nur 26 Fotos gepostet, die ihn in mehr oder weniger coolen Posen zeigen.

Platz 5: Ex-Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco hat 146.984 Follower, die seine bisher 418 Beiträge teilen. Unter seinen letzten Beiträgen befinden sich vor allem Fotos von und mit seiner Tochter. Von dieser, immerhin Trennungsgrund von Evelyn, spricht er im Dschungel öfter. Sie habe sein Leben verändert und ihn erwachsen werden lassen, sagt er.

Platz 6: Currywurst-Mann Chris Töpperwien hat zwar allerlei Sendezeit vorzuweisen, etwa bei Goodbye Deutschland, allerdings interessieren sich auf Instagram nur 90.381 Personen für sein Leben. Hauptsächlich zeigt er sich dort wie im Dschungel auch: mit blauer Sonnenbrille. Aber seine bisherigen Szenen im Dschungel, ob Lästerattacken auf Erzfeind Yotta oder herrisches Auftreten als Teamchef, könnten das Interesse wecken.

Platz 7: Der Camp-Älteste Peter Orloff ist auch in den sozialen Medien unterwegs. 11.910 verfolgen, was der harmoniebedürftige 74-Jährige so von sich gibt. Er ist noch recht neu dabei, am 4. Januar postete er sein erstes Bild unter dem Titel „Ready for Down Under“.

Platz 8: Schauspielerin Doreen Dietel hat noch nicht die große Sendezeit bekommen, auch auf Instagram sind nicht sehr viele Follower an ihr interessiert. 8837 Menschen folgen ihr. Ihr Profil ist bunt gemischt: Essen, Sohn, Selfies – ein Mischmasch.

Platz 9: Ex-Germanys-Next-Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann ist bei der Anzahl der Anrufe der Zuschauer bisher immer ganz vorn gelandet, auf Instagram interessieren sich allerdings gerade einmal 3640 Menschen für die Heulsuse und Rekordhalterin der Dschungelprüfungen in Folge. Ihr Account ist allerdings auch noch neu, das erste Bild stammt vom 5. Januar diesen Jahres – doch gegen Peter Orloff verliert sie damit deutlich.

Platz 10: Schlusslicht im Dschungel-Instagram-Ranking ist Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis. Im Dschungel oft abgetaucht, auf Instagram gerade einmal 1196 Follower – wenn es danach geht, wäre die siebenfache Weltmeisterin eine Kandidatin für den ersten Auszug am Freitagabend.

Wer zählen kann (oder den kompletten Überblick der Dschungel-“Stars“ hat), wird schnell merken: Das sind doch nur zehn! Stimmt, Ex-“Eis am Stil“-Darstellerin Sybille Rauch und Alf-Stimme Tommi Piper sind nicht auf Instagram vertreten. Die 58-jährige Rauch ist immerhin auf Facebook zu finden – und wer dort die Anzahl ihrer Fans sieht, weiß, warum sie nicht auf Instagram ist: Nur 24 Personen gefällt das. Piper kommt dort immerhin auf 620 Fans.

Von RND/ Miriam Keilbach