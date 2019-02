Berlin

Heidi Klum und Pro Sieben suchen wieder mal ein Topmodel – zum 14. Mal. Mit 50 Kandidatinnen ist die Model-Mama bei „ Germany’s Next Topmodel“ in der ersten Folge gestartet. Dieses Mal wollte Heidi Klum alle ihre „Mädchen“ selbst kennenlernen. Nach einem gemeinsamen Essen an einer langen Tafel mussten schon die ersten zehn Frauen die Sendung verlassen.

Danach mussten die verbliebenen 40 Kandidatinnen erst einmal ihre erste Fashion-Show meistern. In einer U-Bahn und eingekleidet von Designer und Ex-Juror Michael Michalsky liefen sie ihre erste Show. Ein Catwalk-Training gab es zuvor von der ersten GNTM-Siegerin und Gastjurorin Lena Gercke: „Schultern zurück, Hüften nach vorn“.

Heidi Klum ist bei der Auswahl nicht nur nach Schönheit oder Performance gegangen, sondern, wie sie sagte, auch nach „Personality“ – einfach übersetzt: Persönlichkeit. Denn Vielfalt sei das Thema in der Modewelt. Die Vielzahl an Model-Anwärterinnen war jedoch zuviel: Heidi Klum und ihr Sidekick Lena Gercke sortierten nach dem Lauf zehn weitere Frauen aus.

Diese Kandidatinnen sind bei GNTM nun eine Runde weiter:

Tatjana Danny. Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Tatjana (22) aus LEIPZIG

Lena. Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Lena (17) aus ESSEN

Celine Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Celine (19) aus MALCHOW

Sarah. Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Sarah (20) aus SCHLÜCHTERN

Melissa Marie. Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Melissa (22) aus ROSENHEIM

Enisa. Quelle: Martin Bauendahl/Prosieben

Enisa (24) aus HAMBURG

Maria (19) aus NECKARSULM

Sayana (20) aus GREVENBROICH

Anastasiya (24) aus STUTTGART

Marlene (19) aus STUTTGART

Jasmin (18) aus FRANKFURT AM MAIN

Ann-Kathrin (20) aus HASSFURT

Julia (23) aus ILLERTISSEN

Naomi (16) aus WIEN

Leonela (18) aus WIEN

Olivia (16) aus BERG ( STARNBERG)

Simone (21) aus STADE

Theresia (26) aus HAMBURG

Luna (21) aus HANN. MÜNDEN

Loriane (24) aus BERLIN

Debora (22) aus BERLIN

Catharina-Marie (19) aus DORTMUND

Joelle Juana (23) aus MECHERNICH

Kim (18) aus OBERHAUSEN

Melina (18) aus DUISBURG

Cäcilia (18) aus FREIBURG IM BREISGAU

Vanessa (21) aus BENSHEIM

Caroline (21) aus BREMERHAVEN

Alicija-Laureen (18) aus SCHELLERTEN

Justine (19) aus SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK

Von RND/goe