Langsam gehen sie durch die Katakomben ihrer Heimat Winterfell – vorbei an den Statuen ihrer Ahnen, die ihnen Botschaften zu flüstern. Am Ende der Gänge treffen Sansa und Arya Stark sowie ihr Halbbruder Jon Snow nicht nur aufeinander, sondern auch auf ihre eigenen in Stein gemeißelten Abbilder. Frost und Eisnebel kommen plötzlich auf und kündigen die Weißen Wanderer an. Die Fackeln gehen aus. Schwerter werden gezogen. Schluss.

„Crypts of Winterfell“: HBO bringt neuen Teaser raus

Wie geht der Kampf um den Eisernen Thron aus? Das ist wohl die am meist diskutierte Frage der vergangenen Monate, nachdem der US-Sender HBO bereits im November letzten Jahres mit einem kurzen Teaser die Gerüchteküche angeheizt hat.

In der Nacht zu Montag hat HBO nun einen neuen Teaser rausgebracht – und der verrät am Schluss von „Crypts of Winterfell“ (zu Deutsch: Gruften von Winterfell“) nun auch endlich das genaue Startdatum der finalen „ Game of Thrones“-Staffel: Am 14. April werden die abschließenden sechs Episoden gezeigt. Normalerweise sind die neuen „GoT“-Folgen unmittelbar nach US-Start auch in Deutschland zu sehen.

Größte Schlacht der Fernsehgeschichte

Zum Abschluss soll es laut Magazin „ Entertainment Weekly“ zur größten Schlacht der Fernsehgeschichte kommen. Der Kampf gegen eine Armee von Untoten sei über Wochen im nordirischen Belfast gedreht worden. Allein die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert.

„ Game of Thrones“ begeistert Fans mit einer komplexen Geschichte sowie einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Etliche vielschichtige Charaktere sind auch in Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet.

