Cape Coral

Wenn am Montagabend die erste Folge von „Goodbye Deutschland“ ( VOX) mit Michael Wendler (46) und seiner jungen Freundin Laura Müller (18) anläuft, erfährt man so manche Dinge, die man noch nie über das ungleiche Paar wissen wollte. Zum Beispiel, dass die beiden sich vor der Sendung gerade mal an 18 Tagen gesehen hatten und dass der Wendler sogar bei FaceTime-Anrufen mit seiner Liebsten die Sonnenbrille aufbehält.

Dann überrascht Laura mit einer pikanten Beichte: „ Michael ist mein erster Freund“, erklärt sie. „Er ist sehr wertschätzend. Er gibt mir das Gefühl, etwas Besonders zu sein.“ Obwohl sich Michael und Laura erst seit wenigen Wochen kennen, schmieden sie aber bereits richtig große Pläne für eine gemeinsame Zukunft. „Er ist ein romantischer Typ, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass er mir einen schönen Antrag macht. Aber ich setze ihn da um Gottes Willen nicht unter Druck“, sagt die Schülerin weiter. „Aber wer weiß, was 2019 passiert.“

Laura wünscht sich auf jeden Fall Kinder

Auch der Wendler kann sich mit seiner jungen Freundin alles vorstellen: „ Laura wünscht sich auf jeden Fall Kinder. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, wenn ich keine mehr haben möchte, dann würde sie das auch verstehen und das finde ich einfach super.“ Dafür müsste Laura allerdings erst mal ihre Schule abbrechen und von Deutschland zu ihrem Liebsten nach Florida ziehen. Doch von diesen Plänen hält der Schlagersänger (noch) nicht so viel: „Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon dazu tendieren, dass du das Abi nicht schmeißt, sondern das noch zu Ende machst. Ich weiß, wenn du jetzt erst mal abbrichst, dann hast du keine Motivation mehr, den ganzen Stoff wieder zu lernen und wieder reinzukommen.“ Und weiter: „Ich will nachher nicht dafür verantwortlich sein, dass du kein Abi machst.“ Sieht ganz so aus, als hätte der Wendler auch den ein oder anderen väterlichen Ratschlag für seine junge Flamme.

Von Thomas Kielhorn/RND