Leipzig

MDR-Intendantin Karola Wille will die Gesprächsformate des Senders mit seinen Zuschauern und Zuhörern ausbauen. Die Menschen wollten sich über die Inhalte austauschen und der MDR brauche das direkte Gespräch, sagte Wille am Montagabend bei einer Jahresauftaktveranstaltung unter dem Motto „Es geht um Demokratie“ in Leipzig.

Selbstkritik beim MDR

2019 werde ein Jahr, in dem Weichen gestellt würden, sagte Wille. „Wir haben die Pflicht, für die Menschen in unserem Land der Qualitätsanbieter zu sein.“ Das schließe auch die Diskussion über die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ein. Die Debatte darüber sei in den vergangenen Jahren auch innerhalb des Senders kritischer geworden. „Wir wissen, dass wir uns verändern müssen, dass der Medienwandel extrem dynamisch ist, dass wir manchmal zu langsam sind.“

Die Wahlen – Kommunal- und Europawahl sowie die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen – sollen ein inhaltlicher Schwerpunkt in der Berichterstattung des MDR werden, sagte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. Dazu kommen mehrere Jubiläen wie 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, 100 Jahre Bauhaus und 70 Jahre Grundgesetz.

Von dpa/RND