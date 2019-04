Hannover

Verfilmungen und Serien rund um Königshäuser liegen schwer im Trend. Von „The Crown“ über „The Tudors“ bis hin zu „Die Herzogin“ – Zuschauer lieben Einblicke in das royale Leben der Monarchen. Nun ist eine neue Serie um eine königliche Persönlichkeit in Planung – im Fokus soll dabei niemand Geringeres als „Sissi“, die Kaiserin von Österreich, stehen.

Mit gerade einmal 17 Jahren wurde die Schauspielerin Romy Schneider in ihrer Rolle als „Sissi“ weltberühmt. Bis heute gehört die Trilogie um die junge Kaiserin von Österreich für viele Familien zum festen Feiertags-Programm. Nun ist eine neue Serie um das Leben von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn geplant, die auf den Romanen „The Accidental Empress and Sisi: Empress on Your Own“ von Allison Pataki basieren soll. Ein Produzent der Serie soll auch schon feststehen: Michael Shamberg will sich dem Projekt annehmen.

Königliche Familien werden aus der Sicht von „Sissi“ durchleuchtet

Doch auch wenn Romanvorlage und Produzent bereits feststehen – ein Drehbuch sowie einen Titel der Serie gibt es noch nicht. Wie die „Vanity Fair“ aus Italien berichtet, steht jedoch fest, dass die Serie zwischen 1853 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges angesiedelt sein soll. Es geht um die mächtigsten Königsfamilien Europas, die aus der Sicht „Sissis“ beleuchtet werden. Darüber hinaus geht es natürlich aber auch um die Kaiserin von Österreich selbst, die als junges Mädchen ihre große Liebe, Kaiser Franz Joseph kennenlernte, der eigentlich ihrer älteren Schwester versprochen war.

Wann und auf welchem Sender die Serie ausgestrahlt wird, ist bisher noch unklar. Fest steht jedoch, dass der Erfolg von Serien und Filmen rund um Königsfamilien ein guter Indikator für den Erfolg einer weiteren Royal-Serie sein kann.

Von RND/liz