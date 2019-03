Los Angeles

Das gibt’s nur im Fernsehen: In der beliebten US-Comedy-Serie „ The Big Bang Theory“ (TBBT) bekommt der hochbegabte Physiker Sheldon Cooper ( Jim Parsons) eine Botschaft von sich selbst als Kind. Pro7 zeigt die Folge mit Iain Armitage als neunjährigem Sheldon am Montag (11. März, 20.15 Uhr).

Ein Verschmelzen von „Big Bang Theory“ mit „Young Sheldon “

In der Episode will Sheldon seine Physiker-Karriere aufgeben. Aber dann guckt er eine alte VHS-Kassette an, auf der er als Neunjähriger eine Botschaft für solche Krisensituationen aufgenommen hatte. Damit sind Parsons und Armitage, der Hauptdarsteller aus „Young Sheldon“, zum ersten Mal in derselben Folge zu sehen.

In den USA soll im Mai Schluss mit TBBT sein. Dann endet die zwölfte Staffel mit der 279. Episode. Die vielfach preisgekrönte Serie um schräge Wissenschaftler und eine Kellnerin gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien der Welt.

Von RND/dpa