Köln

In der neuen Staffel der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ ist Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao mit dabei. „Ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Also Sachen, die nicht weh tun“, kommentierte die 35-Jährige ihren Bäcker-Einstand. Ob sie mit ihren Backkünsten die Jury überzeugen und schließlich den Goldenen Cupcake gewinnen kann, zeigt sich ab dem 13. Februar immer mittwochs um 20.15 Uhr, wie Sat.1 am Dienstag mitteilte.

Kampf um den Goldenen Cupcake

Ebenfalls beim Rührschüsselwettkampf in der Backshow zu sehen sind Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Ex-Schwergewichtsboxer Axel Schulz, Sänger Gil Ofarim, Olympia-Siegerin Evi Sachenbacher-Stehle und YouTube-Star und Lifestyle-Blogger Sami Slimani. Die Moderation der dritten Staffel übernimmt wieder Enie van de Meiklokjes.

Von dpa/RND