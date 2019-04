Westeros

Was wäre ein Jon Schnee, wenn man ihm das Schafsfell von den Schultern nimmt, das Schwert abschnallt und ihn aus der kalten Schneelandschaft holt? Wie viel Nachtwachen-Kommandant steckt im Schauspieler Kit Harrington? Und wie sieht eine Lena Headey, alias Cersei Lennister, aus, wenn sie gerade nicht intrigant in dramatischer Robe von einem Balkon in Königsmund herabschaut?

Und die Überraschung erst, wenn Gwendoline Christie die Rüstung von Brienne von Tarth abgelegt hat und gegen ein Abendkleid auf einem der vielen roten Teppiche Hollywoods austauscht. Wir haben uns die Schauspieler mal ohne Maskerade und Kostüm angeschaut – und lassen euch raten, welche Darsteller man ganz privat auch als Cast von „ Game of Thrones“ erkennt.

Von RND/vc