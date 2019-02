Das Projekt „Utopia“ nimmt Gestalt an. Rainn Wilson, bekannt aus der Serie „The Office“ und dem Haithriller „Meg“ spielt eine der Hauptrollen in der Amazon-Prime-Produktion, David Fincher („Seven“) führt Regie. In der Serie wird eine Gruppe junger Leute von Agenten gejagt, weil sie im Besitz einer Graphic Novel sind, die die Welt verändern könnte.