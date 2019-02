Hannover

Wer seinen Valentinstag gerne mit einem romantischen Filmabend verbringen will, muss in Zeiten von Streamingportalen und Video-On-Demand-Diensten lediglich eine Entscheidung treffen.

Netflix bietet bereits vorab eine große Auswahl für Verliebte an. Aber auch Singles kommen auf ihre Kosten. Ob schnulziger Klassiker oder heitere „ Rom Com“, wir haben die schönsten Filme zum Valentinstag für Sie nach Genre zusammengestellt.

Romantische Filme zum Valentinstag : Die Rom Com

Die Bandbreite an Filmen, die sich zum Anschauen am Valentinstag anbieten, ist groß. Von Komödien über Dramen bis zu Horrorfilmen - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das größte Subgenre macht jedoch, naturgemäß, die Rom Com (von Englisch: romantic comedy), also die romantische Komödie aus. Diese Star-besetzten Filme lohnen sich am meisten:

• „Crazy, Stupid, Love“: Herzergreifende Komödie mit romantischem Tiefgang. Vor allem die Ungleichheit der beiden männlichen Hauptfiguren, gespielt von Steve Carell und Ryan Gosling, ist schön anzuschauen und macht diesen Film zu einem wahren Valentinsknüller.

• „Haben Sie das von den Morgans gehört?“: In dieser Liebeskomödie spielen Hugh Grant und Sarah Jessica Parker ein Liebespaar auf Abwegen. Nachdem sie einen Auftragsmord beobachten, landen sie im Zeugenschutzprogramm und müssen New York für das ländliche Wyoming verlassen.

• „Elizabethtown“: Orlando Bloom und Kirsten Dunst spielen die Hauptrollen in dieser Tragikomödie aus dem Jahr 2005. Drew (Bloom) verliert seinen Job als Schuhdesigner und kurz darauf seine Freundin. Als das Leben keinen Sinn mehr zu machen scheint, ereilt ihn auch noch die Nachricht vom Tod seines Vaters. Doch dann trifft Drew auf die lebensfrohe Claire (Dunst). Die beiden kommen sich näher, aber zunächst muss sich Drew um seine Familie kümmern.

Romantische Filme zum Valentinstag : Dramen

Liebe kennt so viele Facetten, auch Tragik kann durch sie ausgedrückt werden. Diese romantischen Dramen könnten für feuchte Augen am Valentinstag sorgen:

• „P.S. Ich liebe Dich“: Dieser Film geht an die Substanz, aber schweißt zusammen. Als junge Witwe entdeckt Holly ( Hilary Swank) zehn Briefe ihres verstorbenen Ehemannes Gerry ( Gerard Butler). Darin versucht er sie für das Leben nach seinem Tod stark zu machen.

• „Wasser für die Elefanten“: Eine Achterbahn der Gefühle bietet auch dieses romantische Drama mit Christoph Waltz als kompromissloser Zirkusdirektor. Der Tiermedizinstudent Jacob ( Robert Pattinson) heuert als Tierpfleger im Zirkus an. Dort trifft er auf die Liebe seines Lebens Marlena, gespielt von Reese Witherspoon. Doch die ist leider schon vergeben…

• „ Eat Pray Love“: Diese Bestsellerverfilmung überzeugt nicht nur durch die Leistung der Hauptdarstellerin Julia Roberts. Auch die Geschichte weiß durch viel Emotionalität zu punkten und bietet sich auch für Singles am Valentinstag an.

Romantische Filme zum Valentinstag : Action, Horror und Zombies

Wer eher auf Actionsuche ist, wird bei diesen Filmen beziehungsweise Kurzfilmen fündig. Doch Vorsicht, nicht alle Beispiele sind für Zartbesaitete geeignet.

• „Holidays“ - Valentine’s Day: Bei diesem Horrorfilmchen handelt es sich um einen Kurzfilm aus der achtteiligen Horrorreihe „Holidays“. Maxine wird von ihrer Mitschülerin Heidi gehänselt. Als sie von ihrem Sportlehrer einen Valentinsbrief erhält, animiert sie das zu einer Wahnsinnstat…

• „Mr. & Mrs. Smith“: Diese Actionkomödie um das einstige Hollywood-Traumpaar „Brangelina“ war ein Riesenerfolg an den Kinokassen weltweit. John ( Brad Pitt) und Jane ( Angelina Jolie) arbeiten als Auftragskiller - allerdings ohne dass der jeweilige Partner davon Bescheid weiß.

• „ Shaun of the Dead“: Zombies, Ex-Freundinnen und Mitbewohner, die zusammenhalten - diese Horrorkomödie hat alles, um Valentinstag den Kitsch zu rauben. Shauns Freundin Liz sieht in der Lebensweise ihres Freundes eine einzige Katastrophe. Da kommt eine Zombie-Apokalypse wie gerufen, um ihr zu demonstrieren, welch verborgenen Qualitäten in ihm stecken.

