Hannover

„Guten Abend, meine Damen und Herren“, mit diesem Satz begrüßt „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer seit Jahren seine Zuschauer. Am Donnerstagabend bereitete der 69-Jährige den Zuschauern jedoch Sorgen – während der Live-Übertragung der „Tagesschau“ zeigte sich der Journalist apathisch.

Sichtlich geschwächt, apathisch und mit zahlreichen Versprechern: So sahen die Zuschauer ihn in der ARD-Sendung. Hofer wirkte am Ende der 20-Uhr-Sendung am Donnerstagabend angeschlagen und stützte sich auf den Studiotisch. Dann endete die Sendung ohne Verabschiedung.

Die ARD postete daraufhin einen Tweet, in dem erste Angaben zu Hofers derzeitigem Gesundheitszustand gemacht wurden und informierte, dass es dem Moderator nach ärztlicher Untersuchung schon deutlich besser gehe.

Via Twitter hatten sich zuvor viele Zuschauer besorgt um den Moderator gezeigt.

Auch Hofer selbst bedankte sich noch am Abend auf Twitter für die guten Wünsche vieler Nutzer.

Bereits im November 2016 hatte Jan Hofer eine Moderation der „ Tagesthemen“ aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Seine Kollegin Caren Miosga sprang für ihn ein. Damals hatte Hofer ein Magen-Darm-Virus.

Von RND/liz