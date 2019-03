Fernsehen US-Kinocharts - Superheldin „Captain Marvel“ wird zum ersten US-Kinohit des Jahres Noch nie hat ein Film mit einer Superhelden-Frontfrau zum Auftakt weltweit mehr eingespielt als „Captain Marvel“. In Nordamerika setzte sich die Heldin ohne Probleme an die Spitze der Kinocharts.

Brie Larson als Captain Marvel in einer Szene des Films "Captain Marvel“. Der Film kam am 7. März 2019 in die deutschen Kinos. Quelle: Walt Disney Germany/dpa