Hannover

Wie viele Hoden hat der Dschungel wohl schon hervorgebracht? Tommi (77) reiht sich in eine lange Liste von Gehängen ein, die besser im Verborgenen geblieben wären. Ob es Doreen gefallen hat? Wir werden es nie erfahren. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass Tommi ihre Brüste auch ohne BH schön findet. Vielleicht wären die beiden noch zum Traumpaar geworden, wenn da nicht Peter gewesen wäre. Er hat die Zwei doch tatsächlich unter der Dusche gestört.

Wer sich heute hat nicht beirren lassen, war Gisele. Die Pechmarie wurde zwar geteert und gefedert, konnte dennoch sieben Sterne vom Himmel holen. In ihrer neunten Dschungelprüfung - absoluter Rekord - bezwang sie Zahlenschlösser, während von Oben jegliches Gedöns auf sie herabprasselte, das RTL finden konnte. Viel routinierter als sonst, ging Heidis ehemalige Quoten-Memme durch Prüfung Nummer neun (IN YOUR FACE, LARISSA MAROLT). Und woher die Motivation? Casalla!

Hätten der Currywurstmann und sein Hobby-Coach-Gegenspieler Yotta gewusst, dass Coaching etwas mit schlechter Rambo-Imitation zu tun hat. Da musste erst der Legat kommen: „Das ist wie bei Germany‘s next Toppel“ (Ja, Toppel.) Hauptsache es hat geholfen.

Was das Camp sonst noch bewegte: Peter ist ergriffen, weil Evelyn eine Schnur durchgeschnitten hat. Sie selbst hatte Glück im Gehirn und verpflanzte Alexander den Großen ins 19. Jahrhundert. Gott sei Dank hat Peter genug Gehirn für alle.

Bratwurst-Chris fällt in Slow-Motion in ein Loch - nur weil keiner abgewaschen hat. Fuß verknackst - der Arme hat jetzt Männerknöchel.

Und der erste Camper ist auch raus: Oh Domenico, bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao. Vielleicht lässt sich ja jetzt klären, ob an den Toupet-Gerüchten was dran ist. Domenico-Ex Evelyn wollte zu dem Thema übrigens gar nichts sagen - ausnahmsweise.

Von Lisa Schliep, Laura Treffenfeld, Nicole Grziwa