Ein Polizist glaubt an das Wirken der Russenmafia und verrennt sich in Hirngespinste. Der aktuelle Kölner „Tatort“ vom 6. Januar thematisierte ein Phänomen, das in der Wirklichkeit auf dem Vormarsch ist. Auch die im Krimi erwähnten „Diebe im Gesetz“ gibt es tatsächlich.