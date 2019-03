Hamburg

Die „Soko Hamburg“ startet in ihre nächste Runde. Für die Krimiserie, die vor rund einem Jahr auf der „Soko“-Landkarte des ZDF hinzukam, haben die Dreharbeiten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen begonnen, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Zehn Folgen seien für die zweite Staffel der Vorabendserie geplant, gedreht werde bis Ende Juni. Das Revier der „Soko Hamburg“ reicht entlang der Elbe vom Alten Land über den Hamburger Hafen bis nach Dithmarschen.

Zur Besetzung gehören weiterhin die Schauspieler Marek Erhardt, Anna von Haebler und Garry Fischmann als Kommissare. Neu im Team sind Pegah Ferydoni („Türkisch für Anfänger“) als selbstbewusste Soko-Leiterin Sarah Kahn sowie Paula Schramm als frisch von der Polizeischule kommende Cyber- und Technikspezialistin Franziska Berger. Der Ausstrahlungstermin für die neuen Episoden stehe noch nicht fest, hieß es.

Von dpa/RND