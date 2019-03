Los Angeles

In der zweiten Staffel der Serie „Homecoming“ wird Julia Roberts nicht mitspielen. Wie der Branchendienst „ Deadline“ wissen will, wird Roberts aber in der geplanten Amazon-Prime-Serie „ Charlotte Walsh Likes To Win“ nach dem Roman von Jo Piazza dabei sein.

Sie soll darin die Titelrolle einer Frau spielen, die politische Karriere machen und zugleich ein harmonisches Familienleben führen will. Und die erfahren muss, dass beides zusammen nicht geht, dass auch gegen die Familie künftiger Senatorinnen mit harten Bandagen gekämpft wird.

Roberts ist auch unter den Produzenten der Amazon-eigenen Serie. Kinokönigin Roberts scheint sich auf dem kleinen Bildschirm wohl zu fühlen – Fernsehen ist das neue Kino.

