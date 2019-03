Cupertino

In wenigen Minuten geht es los. Die Spannung ist groß, gab es doch im Vorfeld Gerüchte um neue Abo-Angebote von Apple. Was sich von den Mutmaßungen als wahr erweisen wird, werden wir gleich erleben.

+++ 18 Uhr: Die Keynote beginnt +++

Es ist 18 Uhr, zehn Uhr morgens in Cupertino. Die Show beginnt mit einem nostalgischen Film, der Bezug auf die klassischen Mac-Produkte nimmt. Das ganze in James-Bond-/Quentin-Tarantino-Manier. Es gibt Jubel! Tim Cook bedankt sich auf der Bühne. Good Morning! Es gibt viel zu sehen und viel zu lachen, sagt Cook. Und kündigt an, heute gehe es um „Worldclass-Services“, also Services der Spitzenklasse. Cook erzählt von der nahtlosen Verbindung zwischen Hardware, Software und Services. Es liegt also in der Luft: Apple wird neue Service- und oder Abo-Angebote präsentieren.

+++ 18.12 Uhr: Apple News +++

„Als wir Apple News vor drei Jahren einführten, ging es uns um die Qualität der Anbieter und Inhalten – nicht um schnelle Schlagzeilen. Apple News ist heute die meistgelesene News-App“, sagt Cook – und bezieht sich auf App, die es im US-System von iOS gibt. Heute bringen wir Zeitschriften zu Apple News, sagt Cook.

Von Daniel Killy/RND