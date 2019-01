Mountain View

Jedes Jahr nutzen Millionen Menschen in Deutschland Suchmaschinen im Internet, um nach Informationen zu suchen. Nach Erhebungen des statistischen Bundesamts waren im Jahr 2018 90 Prozent der deutschen Bevölkerung online. Das entspricht rund 66,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern im Alter von mindestens zehn Jahren.

Der Branchen-Primus ist Google. Auch hierzulande ist der Online-Gigant die Nummer eins, wenn es darum geht, dem Internet Antworten auf die vielen Fragen des Alltags zu entlocken. Der Siegeszug des World Wide Web ist eng verknüpft mit dem Erfolg den wohl bekanntesten sechs Buchstaben des 21. Jahrhunderts. Ein Rückblick auf das Jahr aus Sicht von Google.

Hinweis: Für die Platzierung der Suchbegriffe und -anfragen ist bestimmend, wie sich der Trend im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Google Trends Deutschland : Allgemeine Suchbegriffe

In einem Jahr mit zwei sportlichen Großevents überrascht es nicht, dass die Begriffe „WM“ und „ Olympia“ erhöhtes Suchvolumen hatten. Doch auch ein Naturspektakel, eine royale Hochzeit und der Währungsabsturz der türkischen Lira hinterließen ihre Spuren im Netz. Alle drei Begriffe waren auch in den Google News Top-Themen.

1. WM

2. Daniel Küblböck

3. Jens Büchner

4. Avicii

5. Medaillenspiegel

6. Olympia

7. Meghan Markle

8. Mondfinsternis

9. Euro Lira

10. Hochzeit Harry Meghan

Google Trends Deutschland : Schlagzeilen

In den Nachrichten schlugen die Landtagswahlen in Bayern und Hessen durch. Als große Streitthemen mit viel medialer Aufmerksamkeit landeten „Hambacher Forst“, „ Chemnitz“ und die Datenschutzgrundverordnung in den Schlagzeilen, und somit auch in den Google News. Ein weltweit beachtetes Ereignis war das Höhlen-Drama in Thailand. Die Plätze eins bis drei belegen hingegen Begriffe, die ein allgemein hohes Suchvolumen aufwiesen.

1. Mondfinsternis

2. Euro Lira

3. Hochzeit Harry Meghan

4. Chemnitz

5. Hambacher Forst

6. Hessen Wahl

7. Landtagswahl Bayern

8. DSGVO

9. Kate Baby

10. Thailand Höhle

Google Trends Deutschland : Persönlichkeiten

Die Liste der Personen, die im vergangenen Jahr vermehrt gegoogelt wurden, gibt Aufschluss über ein politisch, wie sportlich turbulentes Jahr. So landen Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer ebenso wie der ehemalige Radrennprofi Jan Ullrich und Ex-Nationalspieler Mesut Özil in den Top zehn.

An erster Stelle findet sich jedoch der Name Daniel Küblböck. Der deutsche Sänger und ehemalige DSDS-Kandidat ist seit dem 9. September 2018 auf See verschollen. Vermutet wird, dass sich Küblböck das Leben nahm.

1. Daniel Küblböck

2. Meghan Markle

3. Jan Ullrich

4. Hans-Georg Maaßen

5. Demi Lovato

6. Mesut Özil

7. Horst Seehofer

8. Tina York

9. Sylvester Stallone

10. Ella Endlich

Google Trends Deutschland : W-Fragen

Interessant sind auch die Fragen, die Google-Nutzer im vergangenen Jahr formuliert haben. Gerade durch die vermehrte mobile Internetnutzung und die Sucheingabe per Sprachbefehl nimmt diese Form der Informationssuche immer mehr zu. Neben Insekten, Royals und Fußball, machte sich hier vor allem der Rekordsommer bemerkbar. Verzweifelte Suchanfragen wie „Wo regnet es gerade?“ oder „Wie lange bleibt die Hitze?“ bezeugen das eindrucksvoll.

Was-Fragen

1. Eichenprozessionsspinner was tun?

2. Was hilft gegen Wespen?

3. Was sind Permanenzen?

4. Was ist mit Daniel Küblböck?

5. Was bedeutet Rs?

6. Was hat Maaßen gemacht?

7. Was ist in Chemnitz passiert?

8. Was tun bei Hitze?

9. Was sind Bitcoins?

10. Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Wie-Fragen

1. Wie oft war Frankreich Weltmeister?

2. Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen?

3. Wie heißt der Sohn von Kate und William?

4. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?

5. Wie lange bleibt die Hitze?

6. Wie viele Zeitzonen gibt es?

7. Wie alt ist Thomas Müller?

8. Wie heißt Bibis Sohn?

9. Wie heißt das WM Maskottchen?

10. Wie alt ist Prinz Harry?

Wo-Fragen

1. Wo ist der Mond?

2. Wo ist die ISS?

3. Wo liegt Uruguay?

4. Wo läuft heute Fussball?

5. Wo spielt Neymar?

6. Wo ist Martin Schulz?

7. Wo liegt Kroatien?

8. Wo entspringt der Rhein?

9. Wo regnet es gerade?

10. Wo liegt Bali?

