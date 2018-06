Berlin

Auf das kontaktlose Zahlen mit der Kreditkarte folgt nun das Zücken des Smartphones an der Kasse. Google hat gemeinsam mit der Commerzbank an der Umsetzung eines Konzepts für das Zahlen per Handy gearbeitet. Laut einem Medienbericht soll der neue Bezahldienst „Google Pay“ noch Ende Juni an den Start gehen.

Unter Berufung auf Finanzkreise berichtet das „Handelsblatt“ von der neuen Zahlungsmethode. Sowohl die Commerzbank, als auch Google hätten sich bislang nicht dazu geäußert.

Die erste Version unterliege noch einigen Beschränkungen, heißt es im Bericht. Demnach soll es eine App geben, bei der vorerst nur Kreditkarten hinterlegt werden könnten. Die Methode funktioniere aber nur bei Handys, die die sogenannte Nahfeldkommunikation (NFC) unterstützen.

Ähnlich wie bei Apple Pay sollen die Kreditkartendaten auch beim Google-Bezahldienst nicht an die Empfänger der Zahlung herausgegeben werden. Wann die Apple-Variante startet, steht noch nicht fest.

Von RND/lf