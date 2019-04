Chennai

Apple und Google haben in Indien die App TikTok aus ihren App-Stores entfernt. Das berichtet unter anderem die BBC. Ein indisches Gericht hatte Anfang April die Entfernung der App angeordnet, weil sie dazu genutzt werde pornografische Inhalte zu verbreiten und Sexualstraftätern Zugang zu jungen Nutzern gewähre. Die indische Regierung forderte daraufhin Apple und Google auf, die App aus ihren Stores zu nehmen. Am 24. April verhandelt der Oberste Gerichtshof in Indien über den Fall.

TikTok ist eine App, auf der Nutzer sehr kurze Videos von sich selbst posten – vor allem Lip-Sync-Videos sind dort beliebt. Eigentümer der App ist das chinesische Unternehmen ByteDance, das im vergangenen Jahr die Playback-App musical.ly übernommen hat. ByteDance argumentierte vor Gericht, dass nur ein winziger Teil der TikTok-Inhalte als „unangemessen oder obszön“ angesehen werden könne. In einem Statement, aus dem die BBC zitiert, sagte das Unternehmen, man habe die Anstrengungen, unzulässige Inhalte zu entfernen, erhöht und im Zuge dessen sechs Millionen Videos in Indien gelöscht, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hätten.

Probleme mit Datenschutz

In Indien ist TikTok mehr als 240 Millionen Mal heruntergeladen worden, schreibt „HindustanTimes“. Aber auch in Deutschland ist die App beliebt – vor allem bei sehr jungen Nutzern. In den USA musste TikTok Ende Februar eine Strafe von rund 5 Millionen Euro zahlen, weil es Daten wie die Telefonnummern und biografische Angaben von Nutzern gesammelt hatte, die jünger als 13 Jahre alt waren – ohne dabei die Zustimmung von deren Eltern einzuholen.

