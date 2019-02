Menlo Park

Die Ankündigung ist schon eine Weile her. Im Mai vergangenen Jahres verkündete Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dass das Netzwerk an einer Datenschutzkontrolle namens „Clear History“ arbeite. Damit sollen Nutzer Daten löschen können, die Facebook über sie gesammelt hat. Doch dann wurde es lange Zeit still um „Clear History“. Nun hat der Finanzvorstand von Facebook, David Wehner, angekündigt, dass die neue Funktion im Laufe des Jahres eingeführt werden solle, wie CNBC berichtet.

Facebook sammelt sehr viele Informationen über seine Nutzer – inner- und außerhalb des Netzwerks. Mit „Clear History“ sollen Facebook-Nutzer mehr Macht über ihre Daten erhalten und besser entscheiden können, ob diese für Werbung genutzt werden. In seiner Ankündigung verglich Zuckerberg das Tool mit der Möglichkeit, den eigenen Browserverlauf zu löschen: „Wir baue eine Version davon auch für Facebook.“ Es werde ein einfaches Steuerelement werden, mit dem die Nutzer ihren Browserverlauf auf Facebook löschen könnten. „Was sie angeklickt haben, welche Websites sie besuchte haben und so weiter.“ Wie die Funktion schlussendlich aussieht, ist derzeit aber noch unklar.

Lesen Sie hier:

Bericht: Gesundheits-Apps teilen sensible Daten mit Facebook

Vertrauen oder Werbegeschäft

Facebook muss dabei zwei verschiedene Interessen abwägen. Einerseits bringt „Clear History“ wahrscheinlich Einbußen im Werbegeschäft mit sich. Im Großen und Ganzen werde das Tool im Bezug auf Facebooks Möglichkeit personalisierte Werbung anzubieten, für einigen Gegenwind sorgen, zitiert CNBC Wehner. Andererseits könnte „Clear History“ für Facebook auch eine Chance sein, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Von RND/dpa