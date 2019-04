Hannover

In mehreren verschiedenen Ländern berichten derzeit Nutzer von Whatsapp über Störungen. So zeigt die Störungskarte der Website „Downdetectors“, dass er derzeit größere Probleme unter anderem in Spanien, Portugal oder auch in Österreich gibt. Ein weiterer Ausfall-Schwerpunkt scheinen Malaysia, Singapur und Indonesien zu sein. Auch bei Facebook, dem Messenger und Instagram wurden Probleme gemeldet.

Im März hatte Facebook mit einer massiven Störung seiner Dienste zu kämpfen gehabt. Das Unternehmen hatte den Ausfall stundenlang nicht in den Griff bekommen. Schuld war laut Facebook eine „Änderung der Serverkonfiguration“.

Von RND/asu